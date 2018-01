Očistite sa pomocou šalvie: TENTO rituál zaručene zaberie!

Okolité energie na nás vplývajú či chceme alebo nie. Dobré a aj tie negatívne. Čo však s tým, ak sme príliš senzitívni a to zlé sa na nás lepí ako včely na med? Existuje očistný rituál s bielou šalviou, ktorý od nepamäti funguje. Po očistení bielou šalviou zostanete dobre naladení a šťastie by sa vám malo doslova lepiť na päty.

Bielou šalviou sa čistia priestory, ale aj ľudia, ktorí majú pocit, že s nimi nie je všetko v poriadku. Táto sušená rastlinka má schopnosť priniesť pozitívnu energiu a pri zapálení sa vytvorí biely hustý dym, ktorý urobí potrebnú robotu za vás.

Ako na to...

Pred samotným rituálom- teda pálením šalvie sa dajte do pokoja, otvorte si okná, aby negatívna energia mala kam „odísť“. Pripravte si slovnú formulku, ktorú chcete rituálom docieliť a môžete začať.

Zväzok šalvie si položte na tanier, prípadne do sklenenej misy, zapáľte ju a ak máte záujem o vyčistenie priestoru pohybujte sa so šalviou po byte. Neprehliadnite rohy, kde sa zlá energia zdržiava najčastejšie. Do rituálu si nahlas hovorte svoju formulku.

Ak chcete očistiť seba, v dyme šalvie sa celá pozvŕtajte, nemiňte ani kúsok vášho tela. Uvoľnene sa a hovorte si popod nos čo očakávate od rituálu. Po tomto akte by ste mali nabrať potrebnú energiu a všetko zlé by z vás malo zmiznúť. Rituál opakujte podľa pocitu, no nič sa nestane ak ho budete praktizovať aj každé ráno alebo po každom príchode domov.

Máte problémy s nočnými morami? Vaše problémy vyrieši lapač zlých snov!

Zázračná bylinka čistec: Pomáha proti urieknutiu

Trápi vás bolesť hrdla, chrípka alebo kašeľ? Zabudnite na drahé lieky a naučte sa liečiť prírodnými kameňmi