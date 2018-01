Strašidelný milenec: Cítite sa osamelá a nemáte s kým sexovať? Skúste si nájsť na erotické hry duchov

Kto vie, možno to má na svedomí trend single života a luxusu „mama hotelov“. Isté je, že dnešní muži nechcú záväzky, a tak čoraz viac pekný, múdrych, úspešných žien nemá v živote lásku ani sex. Niet divu, že im to lezie na mozog a začínajú loviť aj v nadpozemských sférách.

Duchovný sex

S vyvolávaním duchov experimentuje pomerne dosť ľudí. Už menej je z nich úspešných a s duchmi sa naozaj skontaktuje. A len hŕstka je o tom ochotná hovoriť. Dvadsaťšesť ročná Britka Sian Jameson však nielenže denníku The Sun porozprávala o svojich duchárskych zážitkoch, no priznalo čosi šokujúce. To, že je s nimi skvelý sex.

Svojho ducha si Sian našla, keď sa po bolestivom rozchode presťahovala na vidiek a prenajala si tam dom. Nad krbom visel obraz neznámeho muža a ten sa jedného dňa ocitol v jej posteli. Síce nehmotný, ale vôbec to neprekážalo. Komunikovali telepaticky a orgazmus, čo s ním prežila, sa vraj nevyrovnal žiadnemu dovtedajšiemu erotickému zážitku.

Strašidelné vzrušenie

Po nezvyklom interview sa odvážili o erotických zážitkoch s duchmi prehovoriť aj ďalšie ženy. Vraj je to strašidelné, ale nesmierne vzrušujúce. Jedna dokonca tvrdí, že pravidelný sex má s duchmi už desať rokov a o mužov z mäsa a kostí nemá vôbec záujem. Kvôli duchom dokonca zrušila zásnuby, lebo jej snúbenec na nich žiarlil.

Takže, pokiaľ ste zo samoty alebo z nemožného milenca fakt zúfalá, vyskúšajte túto „duchovnú“ cestu.