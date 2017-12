Šupiny z kapra nedávajte iba pod obrus: TAKTO si pričarujete peniaze a hojnosť!

Symbolov Vianoc je hneď niekoľko a jedným z ich je samozrejme kapor. Robili to vaši rodičia a dnes to deťom ukazujete vy? Ak pod obrus dávate šupiny z kapra, aby vám počas nasledujúceho roka nechýbali peniaze a vaša rodina žila v hojnosti, možno je na čase osvojiť si ďalší zvyk.

Podporte ich význam

Šupiny z kapra symbolizujú bohatstvo a na škodu ich nie je nosiť ai v peňaženke. Ako však hojnosť ešte podporiť? Skúste tento magický vianočný rituál. Potrebovať budete typické vianočné koreniny ako je bazalka, harmanček, škorica, zázvor a hrebíček. Pripravte si misku, 4 sviečky, kovový peniaz, mandle a samozrejme šupiny z kapra.

Ako na to?

Zo sviečok vytvorte magický kruh a do jeho stredu položte misku so všetkými koreninami. V ruke držte mandľu a peniaz. V ideálnom prípade by sa mal obsah misky podpáliť a pri tomto rituály myslite na prospech, hojnosť a blahobyt, po ktorom v nalsedujúcom roku túžite.

