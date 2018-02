Utekajte, kým je čas: TOTO je najkomplikovanejší partner podľa zverokruhu

Každé znamenie zverokruhu má isté povahové vlastnosti a formy správania. Ak je váš potencionálny partner narodený v tomto znamení zverokruhu, obrňte sa dávkou nervov alebo utekajte kade ľahšie.

Najkomplikovanejší

Človek dvoch tvári. Viete, o ktorom znamení je reč? Blíženci sú naozaj nevyspytateľní. Jedna polovica sa prejavuje ako láskavý a dobrý partner, druhá polovica je náladová a niekedy až neznesiteľná. Vzťah s blížencom je divoká jazda a hoci si vás raz dva podmania svojím šarmom, zamilovať sa je rizikom.

Do konca života

Blíženci totiž nevedia, čo chcú. Ich nálada sa mení ako na hojdačke, rovnako je to aj v láske. Jeden deň by za vás položili život, ďalší deň sa vo vzťahu nudia a odchádzajú. Cez to všetko si trúfate „skrotiť“ ho a priviezť na správnu cestu? Ak sa vám to podarí a zamiluje sa, komplikovaný blíženec vám budú verný do konca života.

