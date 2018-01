Veríte v silu byliniek? Niektoré sú malým zázrakom a dokážu vám lásku nielen prilákať, ale aj udržať!

Bylinky sú silné a určite ste ani netušili, čo všetko dokážu. Ak viete, ako ich používať, tak môžu mať prekvapivé účinky. Nemiešajte ich podľa vlastných receptov, pretože môžete zničiť ich silu.

Priláka lásku

Túžite sa zamilovať? Zjedzte jablko a vyberte jadierka. Dajte ich na bielu látku a nechajte vyschnúť. Potom ju posypte levandulovými kúskami a dajte pod vankúš. Pritiahne vám lásku.

Ako byť príťažlivejšia?

Nie je nič jednoduchšie, ako nosiť na sebe tri vanilkové semiačka, ktoré pritiahnu každého romantika.

Oživíte manželský sex!

Je to vo vašej spálni nuda? To sa stáva, ale ak chcete, aby to opäť viac iskrilo, stačí, keď podrtíte rastlinu pačuli a kôpor. Dve hodiny pred ľahnutím posýpte týmto práškom svoje posteľné prádlo.

Ako zistíte, že vás miluje?

Napíšte meno svojej lásky na kúsok papiera. Na papierik naskladajte veľa gaštanov. Dotyčná osoba sa čoskoro vyjadrí.

Ako u mužov uspieť?

Nenašli ste ešte toho pravého? Ak chcete uspieť, tak noste pri sebe kúsok zázvoru.

