Vianočná mágia s jablkom: TAKTO sa zbavíte negatívnej energie a ochránite sa!

Jablko predstavuje plodnosť, život a dokáže aj chrániť. Ak máte v ostatnom čase pocit, že sa na vás lepia všetky negatívne energie a ľudia vám neprajú, ochráňte sa. Jednoduché kúzlo dokáže údajne hotové zázraky.

Vianočná mágia

Jablko vezmite do ľavej ruky, do ihly navlečte zelenú niť a namočte ju do slanej vody s rozdrveným čiernym korením. Jablko 5x prešite zo strany na stranu a opakujte: „Spravodlivosť ti šijem, jablkom tým ja ťa bijem.“ Následne jablko vložte do kovovej nádoby s octom a pred západom slnka ju zakopte do zeme.

