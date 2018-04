Už dala dole 3 kilá! Erika Barkolová prezradila svoj chudnúci plán

Moderátorka šoubiznisovej relácie sa neprestáva prekonávať. Okrem toho, že začala plávať medzi ľadovými kryhami, dala si ďalší cieľ – kilá dole a tehličky na bruchu. Erika (43) priznáva, že najviac ju naštartovala túžba vidieť v zrkadle iný obraz. „Nepáčia sa mi ,šunky‘, ktoré mi trčia spod oblečenia. Ale stále si myslím, že je úplne jedno, či je človek tučný alebo chudý. Dôležité je, aby sa cítil dobre a zdravo. Ja sa takto necítim dobre, to je celé,“ hovorí s úsmevom žena, ktorej slovo sebakritika nie je cudzie.

Málo jedla, veľa plastu

Na novom jedálnom lístku moderátorka funguje asi mesiac a má za sebou aj prvé hriechy. „Áno, dala som si pohár-dva vína,“ priznáva sa. Teší sa však, že má dole tri kilá. Zatiaľ je s výsledkom spokojná, ale keď ručička na váhe klesne o desať čísel, presne vie, ako to oslávi. Jedlom!

„Tentoraz som to poňala celkom inak. Zrejme ste z toho pochopili, že už som sa viackrát pokúšala zmeniť svoju terajšiu postavu. Keďže veľa pracujem, nemám počas dňa čas chodiť do reštaurácií na obedy a behať po bufetoch. Rozhodla som sa využiť ponuku takzvaných krabičkových jedál. Zdravá a pestrá strava mi tak príde v malých porciách priamo až do televízie a to na celý deň. Jem teda v malých porciách päťkrát do dňa a jedlo mám stále poruke. Jediné, čo mi prekáža, je veľa plastu a používanie mikrovlnky, tomu sa však vyhnúť v práci nedá,“ vysvetľuje Erika Barkolová.

Chýba jej rezeň

Celkom sa teší z toho, že sa nemusela vzdať žiadneho obľúbeného jedla, aj keď na dve najväčšie pokušenia musí zabudnúť. Má šťastie, že miluje zdravú stravu, alternatívne potraviny, takže jej chutí vlastne všetko. Je ryžu, zemiaky a mala aj celozrnný chlebík. „Ale ak chcete vedieť , čo mi najviac chýba, je to rezeň, zemiakové pyré s maslom a pizza. Ach, až sa mi slinky začali zbiehať. Verím, že ak splním svoj osobný cieľ, dám si!“ hovorí odhodlane.

Vek nie je len číslo

Erika sa so svojím rozhodnutím zhodiť nejaké to kilo priznala aj na sociálnej sieti. Je to pre ňu aj celkom silná motivácia, aby sa nevzdala. „Tak takúto postavičku som mala pred dvoma rokmi a chcem ju nazad! Takže začínam a verím, že aj v štyridsiatke sa to dá! Hlavne sa treba hecnúť a makať. Budem vás priebežne informovať, čo pre to robím a vopred ďakujem za vašu podporu,“ napísala k fotografii s plochým vyrysovaným bruškom. Tvrdí, že vek v tomto prípade nie je len číslo. Sama na sebe vidí, že kedysi stačilo iba si pomyslieť a kilá išli dole, dnes sa stačí zhlboka nadýchnuť a nohavice sú zrazu o niečo tesnejšie. „Keď som mala dvadsaťpäť či tridsať rokov, stačilo mi, že som celý deň nejedla chlieb, dvakrát zavrtela zadkom a päť kíl bolo dolu. Teraz? Ani sa nepýtajte... Trpím ako každá žena v tomto veku, týka sa to každej z nás. Cica, nežer, je najpravdivejšia veta na svete. Teda žer, ale s rozumom!“ upozorňuje s úsmevom moderátorka.

Pôjde to v každom veku

Čo hovorí na chudnutie v štyridsiatke odborníčka? „Vzhľadom na to, že vekom sa metabolizmus spomaľuje, je to jeden z faktorov, ktorý nasvedčuje tomu, že chudnutie po štyridsiatom roku života je oveľa ťažšie. Prvé príznaky spomaleného metabolizmu si môžeme všimnúť už po tridsiatke. V každom prípade existujú hlavné zásady správneho stravovania, ktorými sa dá napraviť aj nesprávny životný štýl,“ hovorí odborná nutričná poradkyňa PhDr. Iveta Nemcová, MBA.

Chce to zmenu štýlu

Posledné jedlo by malo byť o niečo ľahšie a minimálne dve hodiny pred spaním. n Strava musí byť pestrá, do jedálneho lístka zaraďte rastlinné aj živočíšne potraviny.

Zo sacharidov treba preferovať komplexné sacharidy – celozrnné pečivo, ovsené vločky a podobne.

Zvýšte príjem nenasýtených mastných kyselín – avokádo, alebo losos.

Znížte príjem soli a konzumujte veľa ovocia a zeleniny, aby bol zabezpečený dostatočný príjem vitamínov a minerálnych látok.

Dôležitý je pohyb a správny a pravidelný pitný režim. „Keď to človek nezvládne sám, môže vyhľadať odborníka na výživu, ktorý mu nastaví vhodný redukčný či stravovací program,“ dodáva.

Boj s lenivosťou

Sedenie na zadku nikomu ešte neprospelo a Erika bez okolkov prizná, že aj jej najväčšou nepriateľkou je lenivosť. „Chodím na skupinové cvičenia, kde okolo mňa cvičí ďalších desať žien, len aby som niečo robila a povzbudila sa. Bojujem aj s tým, že začnem opäť behať vonku. A, áno, určite začnem,“ smiech. Moderátorka však veľa lyžuje, a keďže sa sezóna končí, pridala si k tomu aj plávanie a v lete veľa korčuľuje. „Skúšam aj jogu a cvičenie X-body. A začala som otužovať. Dvakrát do týždňa chodím do ľadovej vody v jazere, kde čo-to poplávam, ak nie je ľad,“ dodáva.

Erikin nový jedálny lístok

„Malé porcie a bez cukru! Keďže trpím na zvýšenú hladinu cukru v krvi, dávam si pozor.“