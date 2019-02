Agresívna chrípka zase útočí! Poradíme vám, ako sa jej vyhnete

Nakaziť sa môžete naozaj kdekoľvek, nielen keď máte v blízkosti niekoho chorého. Preto je dobré budovať si imunitu, tá vás najlepšie ochráni. Začnite už dnes!

Previtamínujte sa

Vitamínu C nikdy nie je dosť a teraz špeciálne. Stimuluje náš imunitný systém v boji proti pri vírusovým a bakteriálnym infekciám. Doprajte si ho hlavne v ovocí a v zelenine. Je v kyslej kapuste, kiwi, citrónoch, grepoch, paprike. Ak siahate po umelom vitamíne, je vhodné si vyberať prípravok s postupným vstrebávaním, prípadne v kombinácii so zinkom.

Jedzte prírodné antibiotiká. Najlepším prírodným antibiotikom je cesnak, ktorý má protizápalové, rozpúšťacie, antibiotické, protiplesňové a imunostimulačné účinky. Cesnaková šťava dokáže zabíjať či spomaliť množenie viac ako 20 druhov baktérií a 60 druhov plesní. Vynikajúci protivírusový účinok má mango.

Hýbte sa, pite a umývajte sa

Šport a pohyb pomáhajú imunitnému systému. Vyberte si športy, pri ktorých sa nemusíte presúvať do prostredia s odlišnou teplotou. Dávajte veľký pozor aj na to, aby ste sa hneď po tréningu prezliekli do suchých šiat a nikdy nechoďte von s mokrými vlasmi.

Naopak, aby sliznice vydržali odolávať bacilom, musia byť neustále vlhké. Aj v chladnejších mesiacoch preto dbajte na dostatočný prísun tekutín. Väčšina ľudí totiž pije veľmi málo, lebo im v zime chýba pocit smädu. A vždy keď si pôjdete do kuchyne po vodu, umyte si ruky. Zistilo sa, že ľudí, ktorí si umývajú ruky päťkrát denne, postihne o 45 percent menej vírusov ako tých, ktorí si ruky umývajú menej často.