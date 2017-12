Bojíte sa tučných a mastných jedál? Tu sú najväčšie klamstvá o tuku a cholesterole

Vyhnite sa vajciam - cholesterol škodí!

Štúdie poukazujú na to, že cholesterol v strave nezvyšuje zlý cholesterol v krvi. Vajcia zvyšujú HDL cholesterol (dobrý) a nie sú spájané so zvýšeným rizikom ochorenia srdca. Vajcia patria medzi neuveriteľne zdravé potraviny, ktoré sú plné vitamínov, minerálov a živín, ktoré sú dôležité pre zrak a mozog . Treba si uvedomiť, že takmer všetky živiny sa nachádzajú v žĺtku, a v bielku nie je nič iné, len proteíny. Tvrdiť ľudom, aby nejedli žĺtky, je najsmiešnejšia rada ohľadom výživy v histórii.

Cholesterol sú dobré ukazovatele rizika vzniku srdcového infarktu

Asi najväčšia chyba v modernej medicíne je, že sa príliš zameriava na celkový cholesterol, ako indikátory rizika srdcového infarktu. Áno, je pravda, že zvýšené hladiny oboch cholesterolov sú spojené so zvýšeným rizikom srdcového infarktu, ale celkový obraz je oveľa zložitejší. Celkový cholesterol v skutočnosti zahŕňa aj veľa iných vecí, ako je napr. HDL cholesterol, tiež známy ako dobrý cholesterol. Vysoká hladina dobrého cholesterolu, automaticky zvyšuje hladinu celkového cholesterolu.

LDL cholesterol tiež nie je len LDL cholesterol, ale zahŕňa aj podtypy. Poznáme malý, hustý LDL cholesterol (veľmi zlý) a potom veľký, nadýchaný LDL (dobrý). Malé častice sú spájané s ochorením srdca, zatiaľ čo veľké sú miernejšie. Štúdie dokazujú, že v skutočnosti celkový a LDL cholesterol, nie sú dobré ukazovatele rizika, v porovnaní s inými ukazovateľmi, ako sú triglyceridy: pomer HDL). Ďalšia štúdia zistila, že z 231 986 pacientov hospitalizovaných na srdcové ochorenie, mala polovica pacientov normálnu hladinu LDL cholesterolu !

Existujú aj štúdie, ktoré ukazujú, že vysoká hladina cholesterolu môže plniť aj ochrannú funkciu. U starých ľudí, čím bola vyššia hladina cholesterolu, tým mali menšie riziko ochorenia srdca. Nehovoriac o tom, že príliš nízka hladina cholesterolu v krvi, sa spája so zvýšeným rizikom úmrtia na rakovinu alebo so samovraždou.

Nízkotučné sú zdravé

Vzhľadom k odporúčaniam jesť nízkotučné výrobky, výrobcovia potravín odstránili tuk z niektorých svojich potravín. Tu ale nastal prvý problém, pretože potraviny bez tuku chutili hrozne. Výrobcovia si to uvedomili, a chýbajúci tuk začali kompenzovať pridávaním veľkého množstva cukru. Z tohto dôvodu je väčšina potravín s nízkym obsahom tukov, doslova naložená cukrom, ktorý je vážne zdraviu škodlivý . Ak má potravina na sebe štítok že je „nízkotučná“ alebo „diétna“, potom pravdepodobne zistíte, že má v zozname zložiek veľa cukru, kukuričného sirupu alebo rôznych iných umelých chemikálií. Aj napriek týmto poznatkom, predaj týchto potravín prudko stúpol, pretože veľa odborníkov stále radí ľuďom, aby jedli nízkotučné výrobky, aj keď ich normálne alternatívy s tukom sú oveľa zdravšie.

Neber maslo, ale margarín

Vďaka vojne kvôli nasýteným tukom, sa stalo maslo uznávané ako nezdravá potravina. Výrobcovia potravín tak skočili do rozbehnutého vlaku a začali vyrábať repliku masla – margarín. Väčšina margarínov obsahujú veľké množstvo spracovaných rastlinných olejov, a často sa do zmesi pridávajú aj trans tuky. Je ťažké si vôbec predstaviť, ako by si ľudia mohli myslieť, že spracovaný továrenský margarín, by mal byť zdravší ako maslo, ktoré je úplne prirodzené a ľudia ho jedia od nepamäti.

Veľa štúdií skúmali mliečne výrobky s vysokým obsahom tukov, a nebolo zistené, že by prispievali k akejkoľvek chorobe. V skutočnosti sú mliečne výrobky s vysokým obsahom tukov spájané s nižším rizikom obezity. Napriek strachu kupujúcich, mliečne výrobky s vysokým obsahom tuku, ako je maslo, sú veľmi zdravé, a to najmä v prípade ak je maslo získané z kráv, ktoré sú kŕmené trávou.

