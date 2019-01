Československá boxerská legenda trpí nebezpečným ochorením. Lekári boli v šoku

Ján Tabaček má na svojom konte nádherné úspechy a niekoľko reprezentácií. Po ukončení športovej kariéry sa usadil v Martine a založil si rodinu. S manželkou Helenou vychoval troch synov a dcérku. Silný chlap priznáva, že proti trombóze sa bojuje ťažšie než proti súperovi v ringu. Napriek tomu odkazuje: aj s trombózou sa dá dobre žiť!

Choroba na dvere neklope

Pred tridsiatimi dvomi rokmi mu po úraze dali v nemocnici na nohu dlahu. Ledva došiel domov, dostal neznesiteľné bolesti. Ján si musel čerstvú dlahu z nohy doslova zdriapať a vrátiť sa na pohotovosť. Úraz totiž odhalil, že v jeho cievach koluje ochorenie zrážania krvi, ktoré vedie k trombóze.

„V nemocnici si ma nechali dva mesiace. Bola to obrovská bolesť. Boleli ma obe lýtka, na oboch nohách som mal upchaté cievy. Aby sa to všetko uvoľnilo, museli mi rozriediť krv až na tridsať percent!“ spomína Ján Tabaček na zoznámenie sa s neohláseným súperom, ešte aj v presile.

Diagnóza vzbudzovala rešpekt. Už vtedy bola známa tým, že keď sa neustriehne včas, kosí mladých, starých, bez rozdielu. „Sledoval som z okna manželku, ako sa rozpráva s lekárom a plače. Založili sme si rodinu, syn bol ešte v kočíku. Hovoril som si, ja nemôžem odísť. Ja tu musím ostať. Vôbec som si nepripúšťal, že by sa mohlo niečo stať,“ hovorí Ján, aktuálne už aj šťastný niekoľkonásobný dedo.

So vzácnou poruchou zrážania krvi

Človek by si myslel, že v Jánovom prípade dopomohol k trombóze mužný šport a časté zranenia. No pravda sa ukázala inde. „Za celú kariéru som nemal toľko zranení čo môj syn za jednu sezónu v hokeji. A, bohužiaľ, riziko trombózy sa potvrdilo aj u detí. Prostredný syn musel dokonca podstúpiť liečbu,“ konštatuje pán Tabaček, ktorý by najradšej doprial deťom zdravie. Genetická analýza potvrdila, že československé boxerské eso sa so vzácnou poruchou zrážania krvi už narodilo a v onen osudný deň naozaj ušlo hrobárovi spod lopaty. Jeho prípad bol ešte i dnes predmetom výskumu.

„Testy a dôkladné vyšetrenia zistili, že pán Ján trpí vrodenou hypofibrinogenémiou ťažkého stupňa s trombotickými komplikáciami. O jeho prípade sa písalo aj v zahraničných lekárskych publikáciách. Mutácia génu, ktorá vedie k vzniku tohto ochorenia, bola pomenovaná Fibrinogen Martin II, čo znamená druhá mutácia fibrinogénu, identifikovaná na Slovensku v Martine. Fibrinogén, druh krvnej bielkoviny, má za úlohu spolu s krvnými doštičkami zaceliť rany a zabrániť vykrvácaniu. Lenže krv pána Tabačka sa správa až ,,prehnane“ hyperkoagulačne. To znamená, že sa nadmieru zhusťuje. Jeho prípad a naša skúsenosť s ním bude pomáhať riešiť situáciu u jeho detí, ak vôbec nastane, alebo ďalších pacientov doma i vo svete, u ktorých sa prejaví táto mutácia,“ hovorí MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., z Národného centra hemostázy a trombózy, Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Martine.

Práve on spolu s kolektívom lekárov a molekulových biológov opísali doteraz neznámu mutáciu, ktorá vedie k vzniku tohto ochorenia a ktorá dostala pomenovanie Fibrinogen Martin II.

Čo je trombóza?

V Európe zomrie na trombózu, teda na následky krvných zrazením, každých 37 sekúnd jeden človek. Je nebezpečnejšia než AIDS, rakovina prsníka, karcinóm prostaty.

Pod trombózou rozumieme uzatvorenie cievy krvnou zrazeninou – trombom.

Najčastejšie sú postihnuté hlboko uložené žily v dolných končatinách. Odtiaľ sa krvná zrazenina veľmi často vyplaví do pľúcneho obehu. Ide o veľmi dramatický stav, ktorý sa nezriedka končí smrťou.

Desatoro zdravého života

Neoddychujte po sediačky, chodievajte na prechádzky a športujte. Skracujte intervaly sedenia na úseky do 30 minút, potom sa zdvihnite a prejdite. Vypite dva až dva a pol litra vody a nesladených čajov denne. Nejedzte margaríny, radšej s mierou oleje a živočíšne maslo. Pri varení používajte olivový, kokosový a palmový olej. Dbajte na dostatok vlákniny v ovocí a v zelenine, jedzte ich aspoň trikrát denne. Dvakrát do týždňa si dajte rybu. Nepriberajte, prípadne znížte hmotnosť. Nefajčite. Každú infekciu si vyliečte čo najskôr. Noste voľnú obuv a nie úzke ponožky, ktorých lem škrtí cievy. Ak máte kŕčové žily, noste sťahujúce pančuchy, ktorých tlak na cievy ženie krv k srdcu. Každé dva roky absolvujte preventívne prehliadky.

