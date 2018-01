Chcete mať zdravé črevá a cítiť sa lepšie? Nájdite si ráno čas na jednoduchý a lacný nápoj

O jablkovom octe ste už určite počuli. Na ten bio nedajú dopustiť ani nutriční poradcovia. Kúpite ho v potravinách, alebo v špecializovaných obchodoch. Pri jeho kúpe pozrite na dno fľašky, najlepšie jablčné octy sú tie, ktoré majú usadeninu na dne fľašky.

Takto si pripravíte detoxikačný nápoj:

Budete potrebovať med, najlepšie taký, o ktorom viete, že je čistý, napríklad priamo od včelára. Nepasterizovaný jablčný ocot premiešajte, aby ste dostali aj usadeninu z dna. Kedy nápoj piť? Aby účinkoval, tak najlepšie a najefektívnejšie je, aby ste ho vypili ráno na hladný žalúdok. Ak máte pocit, že si črevá chcete prečistiť aj počas dňa, môžete tak spraviť, no nápoj by ste mali piť len raz denne.

Predchádzanie cukrovky

Viaceré vedecké štúdie preukázali spojitosť medzi užívaním jablčného octu a nižšími hladinami cukru v krvi.V jednej z takýchto štúdii užívali účastníci 2 polievkové lyžice octu pred spaním a do rána sa ich hladiny krvného cukru znížili o 4 až 6 percent.Antiglykemický efekt kyseliny v jablčnom octe je to, čo pomáha so senzitivitou na inzulín.

Chudnutie

Konzumácia jablčného octu spôsobí, že sa po jedle cítite plnšie. To vám pomáha menej jesť. Štúdia tiež preukázala, že acetická kyselina, ktorá sa v ňom nachádza, spomaľuje akumuláciu tukov.Ak je jeho chuť pre vás príliš silná na to, aby ste ho len tak pochlipkávali, skúste ho primiešať do džúsov, šalátových dresingov, prípadne aj do obyčajnej vody.

