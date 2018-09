Chcete mať zdravé srdce, dobrú pamäť a lahôdku na tanieri? Tento olej doma musíte mať...

Tekvicový olej sa pre svoje priaznivé účinky na ľudské zdravie užíval už veľmi dávno. Naši predkovia ho používali na najrozličnejšie zdravotné problémy a keďže je jeho využitie skutočne široké, je možné použiť ho aj pri varení.

Kráľ vitamínov

Olej má výnimočnú orechovú arómu a špecifickú chuť, pričom jeho farba môže byť tmavočervená, ale aj tmavozelená. Lisuje sa za studena,vďaka čomu sa v ňom uchovávajú všetky výživné látky, vitamíny a minerály. Okrem toho neobsahuje žiaden cholesterol a pre naše telo je ľahko stráviteľný.

Olej zo za studena lisovaných tekvicových jadierok v sebe ukrýva sacharidy, bielkoviny a tuky. Z minerálov a stopových prvkov obsahuje železo, magnézium, sodík, vápnik, draslík, fosfor, meď, mangán, zinok a selén. Nájdete v ňom tiež kyselinu pantoténovú, kyselinu listovú a omega 3 a omega 6 nenasýtené mastné kyseliny. Čo sa vitamínov týka, je bohatý na vitamíny A, B, K a E.

Zaujímavosť

V ničom, čo má rastlinný pôvod, nie je toľko selénu, ako práve v tekvicových jadierkach. Selén posilňuje srdce, ale aj pamäť. So selénom sa informácie ľahšie dostávajú do mozgu, zvyšuje totiž koncentráciu. Po užívaní tekvicového oleja by mali zmiznúť aj tzv. starecké škvrny, ktoré sú vlastne signálom, že selénu v tele je nedostatok. Nielen škvrny, málo selénu v tele môže zapríčiniť problémy s obličkami, pečeňou, srdcom a mozgom.

Keďže olej pomáha takmer na všetko, je vzácny a tým pádom aj drahý. Ten pravý, hustý, možno skontrolovať podľa toho, že kvapka na tanieri ostane „tuhá“ – neroztečie sa a jeho farba je tmavozelená až gaštanová. Hoci v minulosti lekári a vedci zaplakali nad „stratenými“ kvapkami v studených šalátoch, vy si ich tam pokojne pridajte.