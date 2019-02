CHCETE SCHUDNÚŤ? Jedzte hlinu! Nie, nezbláznili sme sa

Za najnovší objav vďačíme obéznym myšiam v jednom austrálskom laboratóriu. Tie, ktoré dostávali do krmiva hlinu, schudli oveľa viac než ich kamošky, ktorým ordinovali lieky na chudnutie. A na hline nefičia len myši. Dve krásky, Shailene Woodleyová a Elle Macpherson, ju používajú na detox.

Pojedači zeme

Niektorí ľudia majú vyslovene nutkanie dať si trochu hliny. Volá sa to geofágia a častá je u detí, ale aj u tehotných žien. V mnohých krajinách toto nutkanie lekári zaraďujú medzi poruchy príjmu potravy, no sú kultúry, kde sa jesť hlinu považuje za normálne. Napríklad na juhu USA existujú celé skupiny ľudí, ktorí s obľubou žujú kaolín, dokonca pre nich existuje označenie pojedači bieleho ílu.

Proti hnačke aj obezite

Nie je to nezmysel. Veď kaolín využíva aj farmácia, napríklad do liekov proti hnačke a na upokojenie podráždeného žalúdka. Najnovšie výskumy sa však zameriavajú na jeho schopnosť vsakovať tuk. Čiastočky ílu do seba vstrebali tuk a potom sa vylúčili tráviacim ústrojenstvom bez toho, aby sa mastnota usadila v tele. Práve týmto smerom sa preto teraz uberajú výskumy na vývin liekov proti obezite.

Myši už chudnú

Pri krysách sú výsledky skvelé. Ak aj jedia veľmi tučnú stravu, pokiaľ sa skombinuje s ílom, nepriberajú. Dokonca chudnú rýchlejšie ako myši, ktoré k tučnej strave dostávajú liek na spaľovanie tukov, schválený úradom pre kontrolu potravín a liečiv. Vedcov posmeľuje aj to, že jedenie hliny v malom množstve nemá žiadne vedľajšie účinky. Len ak jej človek zje priveľa, môže spôsobiť zápchu. A, samozrejme, treba si dávať pozor, aby zem nebola kontaminovaná, napríklad výkalmi. Pri „hlinených“ tabletkách však nič také nehrozí. Tak uvidíme, za ako dlho zaplavia lekárne.

Elle vie, čo robí

Zaradenie kaolínu do detoxu nie je nezmysel. Tento minerál v zažívacom trakte spúšťa ochranné chemické procesy tak, že sa naň naviažu jedovaté látky a nedostanú sa do krvného riečišťa. Je to veľmi podobné, ako keď si čistíme črevá absorpčným čiernym uhlím.

Prečo jeme zem?

Príčina geofágie dodnes nie je celkom známa. Často ju totiž praktikujú ľudia, ktorí netrpia hladom. Ukazuje sa však, že často majú chuť na hlinu málokrvní ľudia, vyvolávať ju môže aj nedostatok železa. Môže teda ísť o podvedomú snahu organizmu doplniť chýbajúce látky.

Kamenné maslo

Ľudia jedli zem odpradávna. Jedli ju už starí Gréci a ľudstvu to vydržalo dodnes. Domorodci pri rieke Orinoko jedia sivo-žltú hlinu, ktorú si najprv pražia na ohni. Za lahôdku sa zem považuje aj v Guinei, pražené guľôčky červenej hliny kúpite na trhu na Jáve. Dokonca aj v Nemecku boli ešte v minulom storočí oblasti, kde si jedlú hlinu dávali na chlieb a volali ju kamenné maslo.