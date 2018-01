Chcete sa zbaviť nežiadúceho ochlpenia a mať v lete hebkú pokožku? Teraz je najvyšší čas, aby ste to riešili!

Laser si vďaka svojej všestrannosti našiel miesto i v estetickej medicíne. Tá klasická ho pozná už viac než 30 rokov. Láka ženy aj mužov, ktorí si chcú nechať odstrániť chĺpky, rozšírené cievky, bradavice, pigmentácie, tetovania. Pomáha liečiť akné, obľúbený je aj pri fotorejuvenizácii, teda pri omladení rúk, tváre či dekoltu. Práve zima je ideálny čas na absolvovanie laserových procedúr.

Pozor na žiarenie

Laserové ošetrenie sa totiž nepriatelí s UV žiarením, preto nie je vhodné podstúpiť tieto zákroky v letných mesiacoch. „Klient by pred ošetrením nemal byť približne 4 až 6 týždňov vystavený priamemu slnečnému žiareniu, veľmi dôležitá je aj dôsledná ochrana po ošetrení. Po laserovom zákroku je potrebné približne mesiac chrániť pokožku používaním krému s vysokým ochranným UV faktorom. Ak by sme tesne po zákroku vystavili ošetrenú časť slnečnému žiareniu, mohlo by dôjsť k prejavom popálenia pokožky až tvorbe pľuzgierov, k zmenám sfarbenia pokožky hyperpigmentáciám, dokonca k tvorbe jaziev,“ upozorňuje MUDr. Janka Holešovská, MBA., vedúca lekárka medicínsko-estetického centra v Poprade.

Zimné mesiace sú teda ideálnym obdobím, kedy absolvovať skrášľovacie zákroky pomocou lasera. „Každému laserovému ošetreniu by však mala predchádzať podrobná konzultácia s lekárom, ktorý po zhodnotení celkového stavu určí, aký druh laserového ošetrenia je pre daného klienta vhodný a preberie s ním výhody aj možné komplikácie,“ približuje lekárka úvodné kroky pred ošetrením.

Omladnite

Využitie lasera v estetickej medicíne je skutočne viacúčelové. „Používame ho aj ako metódu na oddialenie starnutia. Ide o fotorejuvenizáciu, metódu, ktorá pracuje na báze intenzívneho pulzného svetla a využíva princíp zničenia vybraných buniek teplom. Svetlom sa cielene prehrievajú farebné zmeny pokožky, ktoré sa následne odstránia, v hlbších vrstvách dochádza k deštrukcii poškodených vlákien a k formovaniu nového kolagénu. Výsledkom je spevnenie kože, zvýšenie jej elasticity a redukcia vrások, pleť sa rozžiari, farebne zjednotí a vypne,“ popisuje MUDr. Janka Holešovská.

Nie každý laser je dobrou voľbou

Laserové ošetrenie môže výrazne zlepšiť stav a štruktúru pokožky. Ale ako každý mocný nástroj, aj on dokáže napáchať škody. Laserový zákrok dnes totiž môžete absolvovať v medicínskych centrách, na klinikách estetickej medicíny a plastickej chirurgie, ale aj v bežných salónoch. Tu však s výhodnými ponukami prichádza aj nebezpečenstvo.

Pri rozhodovaní sa totiž často zohráva úlohu cena úkonov, čím sa klienti vystavujú riziku nekvalitnej práce. Škodu môžu spôsobiť nesprávne zvolené prístroje, ale aj pracovník salóna, ktorý nemá dostatok odborných znalostí. „Laser v rukách neodborného personálu môže pokožku trvalo poškodiť, čo sa prejaví vo forme trvalých porúch pigmentácií, jaziev či nekrózy,“ varuje MUDr. Holešovská. Nehazardujte preto so svojím zdravím a zverte sa do rúk skutočným špecialistom. Vaše telo za to stojí.

