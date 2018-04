Chlebová diéta: Z nopálového chleba nepriberiete, dokonca vám pomôže spáliť tuk

Chlieb je postrachom všetkých, ktorí držia redukčnú diétu. Skoro každý, kto chce zhodiť, automaticky ako prvé zo svojho jedálneho lístka vyradí pečivo. Pre jeho milovníkov a tých, ktorí si nevedia predstaviť raňajky bez čerstvého krajca, máme výbornú správu.

Kde sa vzal?

Nopál je druh kaktusu – Opuncia Ficus Indica. Nemá ostne a je lesklý. Krásna a veľmi užitočná rastlina pochádza zo Strednej Ameriky. Starovekí Mayovia ju využívali už pred deväťtisíc rokmi a do Európy ju doviezli španielski a portugalskí námorníci. V Mexiku rastie šesťdesiat druhov nopálu, z toho je len trinásť jedlých.

Vďaka kvalitnej lávovej pôde v blízkosti činnej sopky Popocatepetl a nadmorskej výške 1 500 až 3 000 metrov nad morom má neobvykle vysoký obsah nutričných hodnôt. Úrodu tam zberajú dvakrát v roku. Po očistení od kaktusových listov narežú dužinu na malé kúsky a sušia ju v konvekčných peciach pri teplote 50 stupňov Celzia. Sušinu potom rozomelú na múčku, v ktorej je vďaka šetrnému spracovaniu uchovaný vysoký obsah prírodných látok. Pri spracovaní nie sú použité žiadne chemické a konzervačné látky.

Zasýti aj uzdraví

Tradičná latinskoamerická plodina je vlastne druh vlákniny, ktorá pracuje na princípe adsorpcie a absorpcie, čiže viaže na seba tuky a zabraňuje ich vstrebávaniu do tela. Je to naozaj bohatý zdroj nerozpustnej aj rozpustnej vlákniny, ktorej pravidelný príjem by mal po krátkom čase normalizovať hladinu cukru v krvi, znižovať riziko ochorení srdca a ciev a ovplyvňovať hladinu krvných tukov. Podľa výrobcu nopálového pečiva z Česka, ktorý má odberateľov aj v sieti predajní potravín na Slovensku, znižuje riziko vzniku niektorých nádorov, najmä rakovinu hrubého čreva, regeneruje pečeň a žlčník, detoxikuje kyslé prostredie v zažívacom trakte, pôsobí proti hyperglykémii, proti úzkosti a upokojuje vystresovaný organizmus, účinkuje proti artérioskleróze.

Vláknina vo všeobecnosti je dôležitá pri liečbe žalúdkových vredov a táto exotická v tráviacom trakte výrazne zvýši svoj objem, čo navodí pocit sýtosti. Pri pravidelnej konzumácii pečiva z nopálového prášku dôjde k postupnému uvoľňovaniu usadenín v črevách, prestanú problémy s nafukovaním, so zápchou či s hnačkou a dochádza k regenerácii organizmu a prílivu energie.

V kuchyni aj v lekárni