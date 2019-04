Cítite sa ako unavený leňochod? Tu je 5 nenáročných jarných životobudičov

Jarná únava predstavuje súhrn nepríjemných pocitov, ktoré sa objektívne prejavujú vo všetkých vekových kategóriách populácie – hovorí doc. MUDr. Jana Hamade z ÚVZ SR. Dodáva však, že nejde o diagnózu, preto sa tento pojem v medicíne ani oficiálne nevyskytuje. Na jarnú únavu, skrátka, nemôžete maródovať. Biorytmu, ktorý nás ovplyvňuje, neutečieme. V zime nám chýba slnečný svit, a tak sme malátni, bez energie a možno aj negatívne naladení. „Na vine nie je moderná doba, jarnou únavou trpeli už aj naši predkovia. Po zime je organizmus vyčerpaný a unavený zo stresov a z chorôb, v zime jeme menej ovocia a zeleniny, imunita je vyčerpaná,“ vysvetľuje lekárka.

Žihľavová bomba

Pamätajte, že alkohol či káva vás nabudia len na chvíľu, potom príde útlm, búšenie srdca či nepokoj. „Nezabúdajte na pravidelné pitie čistej vody, ktorú môžete striedať s nesladenými čajmi či šťavami,“ hovorí MUDr. Jana Hamade.

Tip na detoxikačný životobudič: A. Nápoj: Odšťavte jablko. Sparte čerstvo nazbieranú žihľavu horúcou vodou, rozmixujte ju a pridajte jablkovú šťavu a vodu v pomere 2 : 1. Na zdravie!

B: Kúra: 14 dní pite 3-krát denne čaj z čerstvo natrhanej mladej žihľavy. Inak je výborná aj do cestovín, polievok či ryže.

Zázračné farby

Preč so zimnou sivosťou, ktorá utlmuje dušu aj telo. Endorfíny vyplavia do krvi aj farby, ktorými sa obklopíte. Nemusíte nanovo maľovať izbu, postačí farebná prikrývka, vankúš, stolička alebo hoci aj hrnček, do ktorého si ráno nalejete kávu.

Zelená farba upokojí, ale aj osvieži. Žltá je farba kreativity, radosti a hravosti. Červená zhmotňuje energiu, vitalitu a dynamiku. A tú na jar potrebujeme.

Neokrádajte sa o spánok

Životobudičom je rozhodne aj spánok, doprajte si aspoň 7 hodín. Ak vás aj vo sne máta práca alebo iné problémy, pomôžte si autogénnym tréningom. Je to psychoterapeutická metóda, ktorou sa naučíte uvoľniť celé telo. Nacvičíte si pocit tiaže, pokojného tepu srdca a dýchania, tepla aj chladu. V stave uvoľnenia si môžete opakovať svoje autosugestívne vety, napríklad: Život je radostný, Cítim príval energie alebo pred spaním skôr Som pokojný. Veľkým pomocníkom sú aj rôzne druhy jogy.

Dôležité je, aby ste sa ukladali do postele približne v rovnakom čase.

V jemnosti je sila

Klíčky vyzerajú krehko, ale obsahujú látky, ktoré dokážu veľké divy. Najvďačnejšia je asi žerucha, ktorá vyhúkne rýchlo aj na obyčajnom vlhkom kúsku vaty. Na okennom parapete sa vám bude vynímať hoci aj vo vajíčkových škrupinách. Odstrihnite ju nad korienkom a ona porastie ďalej. V žeruche je celá vitamínová abeceda – A, B, C, E, K, tiež betakarotén, železo, jód, draslík, fosfor a iné užitočné prvky a antioxidanty. Žerucha, ktorá má jemne pikantnú chuť, oživí praženicu aj polievku ale najlepšia je surová v šaláte alebo na chlebe, aby nestratila vitamín C.

Podporuje trávenie, takže ak ste začali jarný detox, črevá aj ľadviny sa potešia.

(Ne)počúvajte svoje telo

Je načase obuť tenisky a keď už nie vybehnúť, tak aspoň vyjsť von. Telo vám možno bude spočiatku odporovať, ale nepočúvajte ho. „Organizmus po zime naštartujete pravidelnou dennou polhodinovou chôdzou,“ hovorí lekárka. Na pohyb myslite aj v práci – neseďte celé hodiny, urobte si prestávku, počas ktorej si ponaťahujete chrbát aj nohy.