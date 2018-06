Cukríky, víno, likér… Aj takto môže vyzerať liečba lipovým kvetom

Máte stres? Vyberte sa k rozkvitnutej lipe. Najprv ju pevne objímte a načerpajte energiu. Potom si pod ňu sadnite a započúvajte sa do hukotu včiel, ktoré na nej usilovne zberajú peľ. Upokojí vás to. A potom si nazbierajte kvety do zásoby.

Aj na kiahne

Lipový čaj je dobrý, keď sa pacient potrebuje dobre vypotiť, znížiť horúčku. Kvety lipy však majú oveľa širšie použitie než pri chrípke a prechladnutí. Zlepšujú imunitu, podporujú činnosť ľadvín a žlčníka, tlmia bolesti hlavy a pomáhajú pri redukčnej diéte. Sú dobré aj pre deti, keď ich trápia virózy, ale aj kiahne. A neznamená to, že treba piť len teplý čaj. Môžete si kvetmi posypať maslový toust, dezert, alebo ich pridať do vývaru. Alebo si z nich pripraviť lipové víno či likér.

Čaj inak

Ak chcete schudnúť, varte si silný čaj z lipových kvetov, nechajte ho vychladnúť a namiesto vody ho nalejte do obľúbeného smoothie.

Ak vás bolí hrdlo, použite studený čaj ako kloktadlo. Pomôže aj na afty.

Čajový obklad je dobrý na popáleniny a boľavé svaly a kĺby. Pomáha tiež problematickej pleti. A v neposlednom rade je skvelý na liečivé cukríky.

Lipové cukríky

V hrnci zmiešajte 1,5 šálky trstinového cukru a 1 šálku silného lipového čaju zo 4 ČL kvetov. Uvarte hustý sirup, ktorý sa udrží na lyžici. Keď trochu vychladne, pridajte šťavu z polovice citróna a kúsky nasekaných kvetov. Hmotu vylejte na papier na pečenie potretý maslom alebo olivovým olejom. Tvarujte cukríky za pomoci mastnej lyžičky, alebo nakrájajte nožom na kúsky, prípadne hmotu vlejte do silikónových formičiek na ľad a nechajte stuhnúť. Hotové cukríky obaľte v práškovom cukre, aby sa nezlepili.

Veselé liečenie

Z lipových kvetov je skvelý aj likér a víno. Pite ich po troške, je to medicína!

Lipové víno

1 kg cukru uvarte v 4 l vody na sirup. Asi päť hrstí kvetov, vrstvite v 5 litrovom zaváracom pohári s plátkami citróna bez kôstok. posypte vínnymi kvasinkami a zalejte horúcim sirupom, aby boli kvety prekryté. Pohár prekryte gázou a nechajte týždeň kvasiť. Preceďte, dajte do fliaš a nechajte víno ešte asi týždeň pracovať.

Lipový žalúdočný likér

40 g sušených lipových kvetov, 10 g ružových kvetov, 2 g kosatcového koreňa, 2 g pravej vanilky, 1 g muškátového orecha zalejte ½ l džinu a lúhujte 10 dní. Preceďte a nechajte niekoľko mesiacov zrieť.