Dámy, INŠPIRUJTE SA: Zhadzujte kilá ako známe celebritné krásky!

Naoko každá jedna zahraničná hviezda vyzerá ideálne s telom bohyne, no ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa blyští. Samozrejme mnohé z nich môžu za dokonalú líniu ďakovať genetike, no viaceré z nich musia často podstupovať „bolestivé“ diéty. Napríklad Beyoncé, Jennifer Lopez či Kim Kardashian nebudú nikdy lane, no aj tak sú považované za jedny z najsexi žien sveta. Aj ony však držia diéty, ktoré majú osvedčené, a keď chcú zhodiť nejaké to nadbytočné kilo, neváhajú ich praktizovať. Každá z nás však musí myslieť na to, že ak nedodržujeme stravu a nemáme pohyb, nepomôžu nám ani zázračné diéty hollywoodskych celebrít.

Bábätká či ženy?

Myslíte si, že kašovitá strava je len pre malé deti? Omyl! Keď treba zhodiť kilá navyše, uchyľujú sa k nej aj známe tváre. Rozmixovanej zelenine bez dochutenia či rozmixovaným jablkám prepadla aj krásna Reese Witherspoon (42), Jennifer Aniston (49) či Gwyneth Paltrow (46). Dojčenská strava je ľahká na prípravu a známe krásky si ju môžu so sebou nosiť pohodlne v škatuľkách. Doobeda si doprajú ovocnú rozmixovanú výživu a po zvyšok dňa zeleninovo-bielkovinovú. Zdá sa vám to pritiahnuté za vlasy? Nuž, aj toto je diéta, ktorá zaručene funguje, no odborníci nad ňou dvíhajú varovný prst. Nie nadarmo sa hovorí tejto strave dojčenská. To znamená, že nie je určená pre dospelých, pretože tí potrebujú prijímať tuhú stravu, tuky, vlákninu a v tejto forme ju do tela nedostanú v dostatočnom množstve. Schudnúť schudnete, lenže váš žalúdok a črevá vám určite časom nepoďakujú.

Farebná Christina

Blonďavá speváčka Christina Aguilera (37) má osvedčenú diétu podľa farieb. To znamená, že počas dňa konzumuje len jedlo jednej farby. V priebehu šiestich dní sa drží jedál v bielej, červenej, zelenej, oranžovej, fialovej a žltej farbe. Farby potravín medzi sebou nekombinuje, no tento chudnúci trik nie je až taký jednoduchý. Nájsť potraviny len v jednej farbe je poriadne tvrdý oriešok a vyžaduje si to dávku trpezlivosti a zapojenia mozgových závitov. Speváčka je však dôkazom, že sa to dá a naozaj to funguje. Za pokus by to možno stálo.

Občas hladuje

Čokoládová speváčka Beyoncé (37) patrí k ženám krv a mlieko, no keby sa nekontrolovala a na svojej postave tvrdo nemakala, určite by nevyzerala tak, ako vyzerá. Trojnásobná mamička trávi hodiny v posilňovni a keď cíti, že sa jej niekde uložili neželané tukové vankúšiky, vrhne sa do desaťdňového boja. Ten spočíva v tom, že popíja špeciálnu limonádu zloženú z vody, javorového sirupu, citrónovej šťavy a kajenského korenia. Okrem tohto elixíru a čistej vody za celých desať dní nedá do úst nič iné. Beyoncé tvrdí, že je to náročné, no zaručene to funguje. Či to však nemá krátkodobý efekt, je otázne. Predsa len jojo efekt dokáže byť poriadne krutý!

Často a zdravo

Jennifer Lopez (49) má aj pred päťdesiatkou čo ukázať a je to tak aj preto, že sa drží týchto zásad: jedlo si dopraje v pravidelných intervaloch päť- až šesťkrát denne. Na jej tanieri nájdeme vždy ľahké jedlá ako šaláty, ovocie a mliečne výrobky. Mäso jej stačí jesť raz do týždňa, pripravené len na pare. Krásna Jennifer prízvukuje, že si treba obľúbiť jednu zdravú potravinu, ktorú si budete „chrumkať“ počas celého dňa, keď na vás príde kríza. Jej záchranou je čerstvý špenát. Ak sa potrebuje speváčka so štedrým pozadím detoxikovať, tri dni pochlipkáva ryžový proteín. Pozor, žiadnu tuhú stravu k tomu nepridáva! Jediné, čo k tomu treba, je pohyb, ktorého má dlhovláska viac než dosť.

Stráži kalórie

Krásna Kim Kardashian (38) miluje jedlo a vždy si dokáže dokonale pomaškrtiť na dobrotách, ktoré medzi tie zdravé rozhodne nepatria. Ak ručička na váhe ukazuje neželané číslo, má na to jediný recept. Z jedálneho lístka okamžite vypúšťa sacharidy – teda chlieb, ryžu, zemiaky a cestoviny. Jej denný príjem kalórií sa okreše na číslo 1 500 a k tomu pridá doslova zabijacké tréningy v posilňovni.

Jedálny lístok Kim Kardashianovej

Raňajky: Omeleta z dvoch vajec s nízkotučným syrom a so špenátom

Obed: Grilovaný losos so špargľou a šalátom. Kim miluje ryby a v kombinácii so zeleninou ich má na tanieri pravidelne.

Olovrant: Kúsok morčacieho mäsa so syrom a s gréckym jogurtom.

Večera: Kuracie prsia s brokolicou a listovým šalátom. Kim počas diéty vždy vylúči sladené nápoje, alkohol a pije len čistú vodu.