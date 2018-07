Diéty celebrít: Soňa Müllerová, Zuzana Vačková aj Zuzana Plačková prezradili, čo u nich funguje

Možno vám však padnú vhod triky známych žien.

Zuzana Plačková (26): Drsný režim a mínus 10 kíl

Asi už od minulého roka ohuruje na sociálnych sieťach svojou bezchybnou figúrou. Cesta k štíhlej línii však nebola jednoduchá. Chce to pevnú vôľu a silné zameranie na cieľ. „Najťažšie sú prvé štyri dni, keď vám chýba cukor. Môžete sa cítiť slabšia a máte veľkú chuť na sladké, ale po štyroch dňoch už ste v pohode,“ priznala vtedy pre Šarm. Hneď od začiatku totiž absolútne vysadila zo stravy cukor. Sedemkrát za týždeň poctivo cvičila a aj vďaka veku išli kilá dole veľmi rýchlo. „Mojou slabosťou boli rezne, syry, tyčinky, čipsy…“ priznala s tým, že cukrov sa teda vzdala bez problémov. Nejedla dokonca ani zeleninu, ktorá obsahuje sacharidy. „Sú to paradajky, paprika, kukurica, hrášok, mrkva, petržlen... Nahradila som ich uhorkami, šalátom, reďkovkou, karfiolom, baklažánom, cuketou, kalerábom.“ Keď sa začala aj viac hýbať, postupne do jedálneho lístka zaradila aspoň kopček ryže, ale iba na obed. A po mesiaci prísnej diéty si dovolila zjesť doobeda aj jedno jablko alebo dva decilitre freshu.

Vzorový jedálny lístok

Raňajky: proteínový koktail s rôznymi príchuťami – čokoládový, hruškový, banánový

proteínový koktail s rôznymi príchuťami – čokoládový, hruškový, banánový Desiata: uhorka alebo omeleta z jedného vajíčka so šampiňónmi; vajíčko si môžete dať počas dňa hocikedy

uhorka alebo omeleta z jedného vajíčka so šampiňónmi; vajíčko si môžete dať počas dňa hocikedy Obed: kuracie mäso na prírodno so zeleninou ryba so zeleninou

kuracie mäso na prírodno so zeleninou ryba so zeleninou Olovrant: zelenina

zelenina Večera: syr cottage alebo šunka s obsahom mäsa nad 80 %

Soňa Müllerová (56): Záchrana je cottage

Moderátorka jednoznačne vyhráva boj s časom, nielen čo sa týka mladistvého vzhľadu, ale aj postavy. Na udržiavanie si stále dobrej figúry má síce jednoduchý recept, ale chce to rozum a pevnú vôľu. Aj ona sa často musí popasovať s neodolateľnou chuťou zjesť všetko, čo je na stole. Nie vždy dokáže svoje chúťky ovládnuť, aj keď vie, že jej bude ťažko. Po výčitkách svedomia dá všetko do poriadku hneď na druhý deň. Bude sa viac hýbať a troška hladovať.

„Počas ďalších dní nejem sacharidy, iba bielkoviny. Môj diétny deň vyzerá tak, že si dám ráno, na obed aj večer dvojpercentný cottage syr so zeleninou, napríklad kalerábom, paprikou a zasýti ma to. Po dvoch, troch dňoch máte spľasnuté brucho,“ tvrdí moderátorka. „Týždeň mi trvá, kým sa spamätám z dňa, keď sa bezhlavo prejem. Je to o mojom veku, lebo taký rozhádzaný metabolizmus dať dokopy už ide ťažko,“ prezrádza svoj recept na udržanie si štíhlej línie.

Zuzana Fialová (44): Bez alkoholu

S diétami skončila už dávno, pochopila, že tento spôsob stravovania k ničomu nevedie. Nepodlieha ani jedálnym lístkom, ktoré zaberajú u druhých. Ženské tvary na ženách sa Zuzane páčia, a preto nemala nikdy cieľ mať iba kosti obtiahnuté kožkou. Jej povolanie si však vyžaduje, aby sa udržiavala v kondícii a ani s konfekčnou veľkosťou nemôže kvôli divadelným kostýmom lietať hore dole. Po štyridsiatke tak musela sprísniť svoj stravovací režim. Zo svojich neduhov napríklad vyradila alkohol. „Už mám po štyridsiatke a ukladá sa mi to tam, kam nemá. Ak chcem dobre vyzerať, už si to nemôžem dovoliť. A úplne rozumiem tomu, že je to hnusná rada,“ smeje sa.

Herečkin stravovací režim

Sladené nápoje celkom vylúčila, hoci predtým sa rada odmeňovala kofolou.

Neje údeniny, zákusky, pečené kačice, knedle či kysnuté koláče.

Sladí medom alebo stéviou. „Keď k nám minule prišla svokra a chcela cukor do kávy, zistila som, že ho doma nemáme.“

Nepoužíva olej ani maslo, ale olivový olej a namiesto smotany kokosové mlieko.

Na večeru si dá iba vajíčka natvrdo, aby nešla spať hladná.

Okrem chleba sa nevzdá ani cestovín a stavia na kvalitné potraviny.

Jedáva huby, podľa nej sú výborná diétna záležitosť.

Alkohol jednoznačne preč. Našla si náhradu v podobe nealko nápoja, po ktorom nezjete tanier syra ani misku olív.

Varí si polievky, králičie mäso uprednostnila pred kuracím a u mäsiara siahne aj po sviečkovici.

Zuzana Vačková (49): S pohybom a bez cukru

Na to, aby bola so sebou celkom spokojná, jej stačil mesiac. Zbavila sa prebytočných kíl a sebavedomo na sociálne siete dá aj fotku v plavkách. Prestala jesť sacharidy a je neustále v pohybe.

„Nikdy som nebola otužilý typ, ale odkedy som začala behať, znížila sa moja potreba svetrov minimálne o dva kusy. Prestala som byť zimomravá. V zime chodím cvičiť do fitka a občas si zabehám aj na bežiacom páse, ale to ma až tak veľmi nebaví. Milujem totiž behanie vonku. Ráno si dám tenisky, vybehnem a pozdravím všetky psy aj mačky na ulici a pobehám svoje obľúbené miesta. Nebehám na výkon, ale do pohody. Ak nemám náladu, kráčam, nerobím z toho žiadnu tragédiu,“ povedala nám nedávno.