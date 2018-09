DOBRÝ TIP: Dochádza vám v kuchyni inšpirácia? Mirka Luberdová má pre vás pár užitočných trikov!

Ťažká choroba syna Riška (7) prinútila dlhonohú krásku, aby z jedálneho lístka vyhodila všetko nezdravé. Pojmy pohánka, pšeno, ghee maslo, panko strúhanka či oleje od výmyslu sveta sú už samozrejmosť aj pre jej deti.

Strúhanka z kornfleksov

„Ak sa chce niekto stravovať zdravo, dnes už nie je nevyhnutné, aby chodil iba do bio obchodov. Veľa vecí sa dá zohnať aj vo väčších obchodoch s bežnými potravinami. Mám na mysli rôzne obilniny či kozie výrobky. Treba mať vždy predstavu, čo chcem variť, pretože nakúpiť kopu zdravých vecí a nevedieť ich potom použiť je bezpredmetné. Treba začať čo najjednoduchšie a postupne zaraďovať do jedálneho lístka zdravšie veci,“ odporúča Mirka, u ktorej by ste počas nedeľného obeda nevideli na stole vyprážaný rezeň s hranolčekmi. Mäsu sa nebráni, no ak rezeň, tak obalený v strúhanke z drvených kornfleksov s pridaním parmezánu a korenín, ktorý upečie na pečiacom papieri v rúre. A namiesto vysmážaných hranolčekov podáva pečené zeleninové hranolky z rôznych druhov zeleniny.

Iný ocot

„Čo sa týka bio obchodov, vždy tam rada kúpim fľaštičku ume octu. Je to príjemný spôsob dochucovania polievok či strukovín prospešný pre tráviaci systém. Stačí ho pridať do jedla len za malú lyžičku, čiže vydrží dosť dlho.“ Bývalá modelka nekupuje ani klasickú smotanu, na zahusťovanie jedál má inú alternatívu, napríklad mandle. „Namočené mandle rozmixujem s vodou v pomere dva ku jednej a pridávam to do omáčok či polievok. Je to ľahšie stráviteľné a hlavne vyrobené doma,“ pochvaľuje si.

Návrat k predkom

Keď pečie, namiesto klasickej pridáva špaldovú a celozrnnú múku v kombinácii s pohánkovou a namiesto cukru dáva do koláčov mixované ďatle, hrozienka, figy alebo trochu medu. Používa aj prepustené maslo. „Používali ho už naše praprababky, keď nemali k dispozícii chladničky. Ghee, teda prepustené maslo nepotrebuje byť v chlade, pretože je to čistý tuk, zbavený vody, bielkovín a ostatných netukových častí.“

Mirkine olejové vychytávky:

Hroznový olej z prvého lisovania používa do šalátov, lebo je chuťovo výraznejší.

Hroznový olej určený na varenie znáša vyššie teploty, preto ho využíva na dlhšie restovanie. Strieda ho s ghee maslom.

Rakytníkový olej jedáva spolu s rodinou lyžičkou, pretože odhlieňuje a je bohatý na vitamín C.

Orieškové oleje dáva na rôzne druhy zelenín, do šalátov či na dochutenie jedál. Obľubuje ho skôr v lete.

Slnečnicový olej lisovaný za studena pridáva do krémových polievok.

Ľanový olej pridáva k mliečnym produktom ako bryndza či tvaroh. Tento olej vie liečiť pečeň a podporuje imunitu, no treba ho po otvorení spotrebovať do 30 dní.

Dobrý tip: Všetky oleje treba uskladňovať v tme a v chladnejšom prostredí.

Špaldovo-makové mafiny s rebarborou

Potrebujeme:

225 g celozrnej špaldovej múky,

3/4 brezového cukru,

70 g makovej múky alebo pomletého maku,

2 lyžičky prášku do pečiva,

1/2 lyžička sódy na pečenie,

vanilka, kardamóm, škorica podľa chuti, ja som dala zhruba 1-2 lyžičky,

2 vajíčka,

120 g masla,

1 kefírový jogurt alebo acidko alebo 125 g kefíru,

tri kusy ošúpanej rebarbory nakrájanej na kocky

Postup:

V jednej mise zmiešame suchú časť. V druhej vyšľaháme vajíčka s kefírom a maslom. Pridáme k suchej časti a zamiešame. Potom pridáme re barboru a opäť zamiešame. Nádobky na mafiny vyložíme papierovými téglikmi, naplníme zmesou a pečieme pri 190 stupňov 15 až 20 minút do zlata.

Fazuľové hamburgery

Potrebujeme:

400 g uvarenej čiernej fazule (alebo z konzervy),

1 cibuľa,

2 cesnaky,

soľ podľa chuti,

175 g uvareného bulguru,

90 g jemných ovsených vločiek,

1 vajíčko,

sušený rozmarín a tymian po štipkách

Postup: