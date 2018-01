Dokedy je normálne po viróze kašľať a kedy sa treba začať báť niečoho vážnejšieho? TOTO by ste mali vedieť

Dokedy je normálne po chrípke alebo po inej prekonanej infekcii kašľať a zachraňovať situáciu v lekárni či babskými radami a kedy už treba ísť k lekárovi? Pneumologička MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, má jasný názor: „V medicínskej literatúre sa píše, že po ukončení virózy, to znamená, keď už nemáte teplotu a cítite sa silní natoľko, že môžete ísť do práce, je normálne kašľať ešte štyri až šesť týždňov. Je to takzvaný postvirotický kašeľ. Vírusy dokážu poškodiť prieduškovú sliznicu natoľko, že sú v nej defekty, ktoré sa nezahoja za pár dní. A kým sa hoja, bude vás stále dráždiť na kašeľ.“

Smutná spoveď nevyliečiteľne chorej Slovenky: Musím si plánovať smrť! Ako sme na tom s hospicmi?

Lekárka si však myslí, že netreba čakať až šesť týždňov, ale pomoc treba vyhľadať skôr: „Moja prax hovorí, že tri až štyri týždne trvania kašľa sú naozaj dosť a potom už treba ísť za pľúcnym lekárom. Mal by urobiť röntgenovú snímku hrudníka a funkčné vyšetrenie pľúc, spirometriu.“

Môže ísť aj o nádor

Lekárka hovorí, že ľudia kašeľ zanedbávajú a po prekonanej viróze prídu s kašľom, ktorý trvá aj dva či tri mesiace. „To už je naozaj veľa a väčšinou sa ukáže, že za tým niečo je. Nádor, embolizácia alebo aj vážne nevyliečiteľné ochorenie, o ktorom sa málo vie – idiopatická pľúcna fibróza. Možností je, skrátka, viacero,“ upozorňuje.

Môže vírus naozaj spustiť embolizáciu pľúc, poškodenie tkaniva krvnou zrazeninou? Docentka Hájková hovorí: „U mladých žien, ktorým diagnostikujeme pľúcnu embóliu, sa často ukáže, že sú fajčiarky a užívajú antikoncepciu. Práve viróza je povestnou poslednou kvapkou, ktorá embolizáciu spustí…“

HOROSKOP na rok 2018. Ktoré znamenie si bude žiť ako v bavlnke a kto sa bude musieť pasovať s osudom? 1.časť

Nasadia lieky

Dôvod, prečo by ste nemali ignorovať kašeľ viac ako tri týždne, je aj ten, že odborník vám nasadí účinnejšie lieky, ktoré za pár dní zažehnajú kašeľ. „Keďže vírusový kašeľ sa podobá astmatickému, veľmi dobre zaberajú inhalačné kortikoidy, tie sú však na predpis,“ hovorí odborníčka. Maturovať nad tým, či nasadiť lieky na vykašliavanie alebo na tlmenie kašľa, je v prípade dlhotrvajúceho postvirotického kašľa zbytočné.

Jeden základ

Prečo proti postvirotickému kašľu zaberajú inhalačné lieky na predpis? Astma aj viróza majú jednu spoločnú vec – astma je zúženie priedušiek, ktoré spôsobuje vdychovanie alergénu. Viróza je aj zúženie priedušiek, ale vyvolané vírusom, ktorý pôsobí ako alergén. Preto ak voľnopredajné lieky nezaberú niekoľko týždňov, potrebujete inhalačné lieky na roztiahnutie priedušiek.

„Ak majú ľudia strach z kortikoidov, môžem povedať, že krátkodobé užívanie týchto inhalačných liekov vedie k rýchlej úľave a naozaj sa nemusia obávať. Aj pacient, ktorý sa spočiatku bráni, si ich nakoniec vypýta, pretože je spoločensky znemožnený. Hlavne keď má prácu, ktorá si vyžaduje intenzívny styk s ľuďmi – predstavte si bankára za priehradkou alebo kolegu v otvorenej kancelárii, ktorý kašle pri ostatných...“ hovorí docentka.