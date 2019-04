Extrémne infekčné osýpky môžete chytiť aj v lietadle. Otrasný prípad letušky

Z rôznych kútov sveta prichádzajú sporadicky správy o miestnych epidémiách osýpok. Aj keď sa zdá, že Rumunsko či Taliansko sú priďaleko, nebezpečenstvo hrozí aj vo vzduchu. Začíname cestovať a treba si uvedomiť, že s osýpkami šíriacimi sa vzduchom si nemôžeme byť istí nikde. Pred pár dňami ČTK priniesla správu, že letuška izraelských aerolínií El Al sa pri lete medzi New Yorkom a Tel Avivom nakazila osýpkami a hospitalizovali ju vo veľmi vážnom stave, skončila na dýchacom prístroji. Bola pritom očkovaná! Je možné, že vakcína u nej nezafungovala dostatočne, telo si nestihlo vytvoriť dostatok protilátok alebo jednoducho bola zaočkovaná nestabilnou vakcínou.

Lekári hovoria o tom, že človek získava doživotnú imunitu prekonaním osýpok – tie však prinášajú so sebou množstvo vážnych komplikácií vrátane poškodenia mozgu, takže stále je lepšie predchádzať im očkovaním. Aj prípad letušky hovorí o tom, že je dôležité kontrolovať, či nás vakcína ešte stále chráni.

Úrad verejného zdravotníctva nedávno robil kontrolu stavu imunity Slovákov aj voči osýpkam. Čo zistil? „Bola zistená najvyššia vnímavosť na infekciu osýpok vo vekovej skupine od 25 do 49 rokov,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas. Znamená to, že ľudia v tomto vekovom rozpätí, ktorí buď neprekonali osýpky, alebo nemajú záznam o očkovaní dvoma dávkami vakcíny, by sa mali dať zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky. Do imunologického výskumu sa, samozrejme, dostalo iba pár tisíc ľudí, ktorí boli ochotní podrobiť sa vyšetreniu krvi. „Ak človek nevie, či má dostatok protilátok proti osýpkam a prípadne by sa chcel dať zaočkovať, treba sa informovať u praktického lekára,“ odkázali nám z ÚVZ. Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú tiež svoje bezplatné očkovacie poradne. Je lepšie sa obrátiť tam ako na internetové diskusie.

Prameňom nákazy je iba chorý človek – nie je známe, že by bol niekto nosičom vírusu, tak ako to je pri niektorých iných ochoreniach. Človek je nákazlivý krátko predtým, ako u neho prepuknú prvé príznaky. Inkubačná lehota je 8 až 15 dní.

U detí prebieha ochorenie trojdňovým počiatočným štádiom – objaví sa horúčka, nádcha, kašeľ, zápal spojiviek aj svetloplachosť. V ústach sa objavia biele škvrny so začervenanou obrubou. Na 4. až 5. deň sa objaví splývavá vyrážka, ktorá postupuje od záhlavia na tvár, brucho a končatiny. Trvá asi 3 dni.

Ak je ochorenie nekomplikované, za 14 dní sa človeku uľaví. Ak sa však vyskytnú komplikácie, môže ísť o život.

Komplikácie osýpok: zápal pľúc, zápal stredného ucha, strata sluchu a nezriedka aj poškodenie centrálneho nervového systému, hrozia epileptické záchvaty, ochrnutie, poruchy vedomia, ale aj smrť. Imunita oslabená osýpkami môže spôsobiť, že vzplanú aj iné ochorenia, ktorými človek trpí – napríklad tuberkulóza.

zápal pľúc, zápal stredného ucha, strata sluchu a nezriedka aj poškodenie centrálneho nervového systému, hrozia epileptické záchvaty, ochrnutie, poruchy vedomia, ale aj smrť. Imunita oslabená osýpkami môže spôsobiť, že vzplanú aj iné ochorenia, ktorými človek trpí – napríklad tuberkulóza. Komplikáciou osýpok je aj takzvaná subakútna sklerotizujúca panencefalitída, ktorá sa prejaví aj po rokoch po prekonaní osýpok. Zmutovaný vírus v tele, ktoré ho nerozpozná, „pracuje“ aj osem rokov, kým sa prejaví. Často si človek nespojí príznaky s osýpkami, ktoré kedysi prekonal – objavia sa poruchy pamäti, dráždivosť, agresivita.

