FOTO: TAKÝTO nápoj ste ešte nepili! V stredovekej kuchyni ponúkajú kávu zo storočnej pražiarne

„Má to byť mŕtvy priestor? V Čechách, na Morave aj na Slovensku je množstvo múzeí, kde sú len vidly a cepy. Nikoho to v nich nebaví. My sme chceli starej pamiatke vdýchnuť nový život,“ hovorí milovník histórie a dobrej kávy Roman Prokeš. Keď na moravskom hrade Šternberk opravovali vzácnu Liechtensteinskú kuchyňu, našli pod strechou množstvo vzácnych predmetov. Dali ich vyčistiť a opraviť, no nenechali ležať ladom.

Zrakom aj sluchom

„Koláče pečieme v starodávnej peci, kávu v historickej pražiarni, ktorá pochádza z dôb Rakúsko-Uhorska, no vyrobila ju česká firma. Zmestia sa do nej asi tri kilogramy kávy a nie je v nej jediný teplomer. Všetko v nej kontrolujeme citom, zrakom a občas dokonca aj sluchom,“ usmieva sa Roman. Lopatky, ktoré rozkrúti ručná kľuka, v peci kávu premiešajú. Obsluha ale musí sledovať, aby pod ňou nevyhasol oheň. Keď kávu na dreve upraží, na jeden deň ju odloží a až potom podáva.

Aj pre sedliakov

„Spočiatku si kávu mohli dopriať len boháči, no to neznamená, že sa k nej nedostali aj sedliaci, či baníci. Vyrábali si ju trebárs z cigórie,“ uzatvára muž, ktorý ako kaskadér účinkoval vo filme Luca Bessona Johanka z Arcu, pracoval pre BBC a jeho nápady oživujú nejednu českú pamiatku. Voňavá káva zo storočnej kuchyne dala aj Šterberku celkom iný rozmer. Bez nej by to už bola len chladná kamenná pevnosť, akých sú v Európe tisíce...

Ďalšie foto TU.

VIDEO: Hviezdoslavov kraj - dodnes je tu jeho hájovňa, ale aj rašeliniská a pramene so slanou vodou

Tri mesiace vydatá Meghan sa postarala o radostnú udalosť. Tak tomu sa hovorí…

Známy herec dostal výprask! Skončil s otrasom mozgu, ale trestné oznámenie nepodal