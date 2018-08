FOTO: Známy moderátor poriadne schudol a maká na sebe ďalej!

Moderátor výrazne schudol, a tak sa natískajú otázky, či sa s ním niečo deje alebo či má zdravotné problémy? Pravda je však taká, že Ján Mečiar sa len rozhodol skoncovať so svojím starým životom.

Bez športu ani deň!

„Zistil som, že mi chýba pohyb a celodenné sedenie v práci mi neprospieva. Často ma bolel aj chrbát, a tak som sa rozhodol konať,“ spomína na svoje športové začiatky Ján Mečiar, ktorý začal s fyzickými aktivitami hneď zhurta. „Behám, bicyklujem a plávam,“ vymenúva Janko, ktorý už musel vymeniť niektoré kúsky zo svojho šatníka, pretože z XL prešiel na konfekčnú veľkosť L. „Veľa ľudí si to všimlo a často sa ma pýtajú, čo je vo veci,“ smeje sa. A so spokojným úsmevom dodáva, že za všetko vďačí len aktívnemu pohybu, bez ktorého si už nevie predstaviť ani deň.

Denný plán

Moderátorove rána sa vždy začínajú športom, ktorý si zvolí podľa nálady alebo času. Keď vstáva do práce, nerobí mu problém ani budíček o 5.30, keď po raňajkách smeruje na atletickú dráhu a vybíja si tam energiu. Ako každý športovec aj on priznáva, že pocit po behaní, plávaní či bicyklovaní je na nezaplatenie. A čo strava? Dodržuje prísny jedálny lístok alebo má voľnejší režim? „No asi vás zaskočím, ale jem všetko. Nie som typ človeka, ktorý keď prihodí k životu šport, zmení všetky svoje stravovacie návyky. Jediné, čo dodržujem, je nejesť po šiestej večer, ale priznávam, že ani to nespĺňam vždy,“ sype si popol na hlavu. Čiže s ovsenou kašou a ovocím by ste moderátora ráno pri stole určite nenašli. Má rád starú dobrú klasiku, na ktorú nedá dopustiť – chlieb s maslom a so šunkou alebo chlieb s maslom a lekvárom. „Sladké raňajky zvyknem zakončiť aj pohárom teplého kakaa,“ priznáva svoje slabosti.

Manželka po operácii

Janko, ktorý aktuálne dovolenkuje po Slovensku a objavuje krásy hradov, miluje v rámci hotelových raňajok švédske stoly. „Vtedy platí, čím viac, tým lepšie,“ smeje sa. A ako sa jeho telo vyrovnáva s prejedaním či so sladkosťami, ktoré tak zbožňuje? „Vybehám to,“ hovorí. Pri športových aktivitách mu však aktuálne chýba manželka Janka, pretože je po operácii kolena a aj keby chcela byť po jeho boku, napríklad na bežeckej dráhe, nie je to možné. „To skôr moja dcéra, ktorá sa venuje atletike,“ prezrádza Ján Mečiar, ktorý mal síce v minulosti tiež problémy s kolenami, no teraz sa mu tieto patálie úspešne vyhýbajú.