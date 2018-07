Hanbíte sa vyzuť do sandálok? Zatočte s plesňovým problémom efektívne!

V zime ste ich skrývali v čižmách, ale teplé dni už lákajú ukázať krásne nechty aj na nohách. No čo ak s hrôzou zistíte, že sú poškodené, zhrubnuté či zažltnuté? Pod farebný lak sa síce dajú načas schovať, no problém sa tým len zhorší. A vystrihovať postihnutý necht tiež nemusí byť najlepšie riešenie.

Na samoliečbu zabudnite

Ako upozorňujú odborníci, výsledkom neodborného zásahu je neraz ranka a poškodenie nechta a okolitej pokožky. „Onychomykóza, teda pleseň na nechtoch, je nielen estetický, ale aj zdravotný problém. Preto je včasná liečba a odstránenie pôvodu ochorenia veľmi dôležité,“ upozorňuje MUDr. Edita Kaiserová, dermatologička z bratislavskej kliniky zdravia a krásy. Ak sa však len chystáte vykúpiť lekáreň a skúšať rôzne liečivá, výsledkom môžu byť nanajvýš vyhodené peniaze. Radšej sa oplatí zájsť za odborníkom. „Moderná medicína v súčasnosti dokáže veľmi účinne a trvalo riešiť nechtovú mykózu, či už na nohách, alebo rukách. A to bez potreby užívať antimykotiká, teda lieky na liečbu mykózy,“ hovorí doktorka.

Hojivé lúče

Kým sa vám pleseň nerozšíri na všetky nechty, dokážete sa jej dokonca zbaviť ambulantne , bezbolestne a ani nie do pol hodinky. A čo je dôležité, stopercentne. „Je napríklad laser, ktorý dokáže laserovým žiarením pôsobiť cez postihnuté nechtové lôžko až do biologického tkaniva, v ktorom sa nachádzajú cieľové patogény. Laserový lúč ich zničí veľmi účinne, pričom zničí aj všetky plesňové a mykotické zárodky, ktoré by mohli ochorenie opätovne vyvolať,“ vysvetľuje doktorka Kaiserová. Po zničení plesne už vyrastá zdravý necht. Samozrejme, pri mykóze väčšieho rozsahu, teda pri pokročilejších štádiách, prípadne postihnutí viacerých nechtov, len polhodinka stačiť nebude. Aj tu platí, že čím skôr začnete s plesňou bojovať, tým rýchlejšie nad ňou vyhráte.

Rýchly, bezbolestný a efektívny

Výhodou laserového ošetrenia je, že stopercentne zabíja nielen huby a plesne, ale napomáha aj trvalému vyliečeniu nechta. Pred ošetrením sa odporúča odlakovať si postihnutý necht a dodržať jeho hygienu. Samotné ošetrenie je takmer bezbolestné. „Nie je potrebné ani žiadne lokálne znecitlivenie. Laserový lúč pôsobí na postihnuté nechtové lôžko a prechádza až do biologického tkaniva,“ vysvetľuje postup dermatologička. Lúč zacieli na všetky patogény vrátane plesňových a mykotických zárodkov, ktoré by ochorenie mohli spôsobiť v budúcnosti. Po zákroku nie je potrebná žiadna rekonvalescencia. Dokonca už na druhý deň si môžete necht skrášliť lakom. „Efekt ošetrenia je trvalý, na rozdiel od rôznych mastí či krémov. Po ošetrení začne postupne vyrastať zdravý necht,“ hovorí doktorka. Čas jeho rastu však môže byť aj niekoľko mesiacov, a to v závislosti od rozsahu plesne. Liečba onychomykózy môže byť pri ľahkej forme či postihnutí jedného nechta jednorazová. Pri onychomykózach väčšieho rozsahu, teda pri pokročilejších štádiách, prípadne postihnutí viacerých nechtov, sa však pre dosiahnutie požadovaného výsledku odporúča minimálne tri až päť ošetrení približne v mesačných intervaloch.

