Herečka Adriana Krúpová schudla 36 kíl. TAKTO to dokázala aj bez odborníka

Adriana Krúpová (55) už roky tvorí harmonický pár s hercom Ivanom Krúpom. Hovorí o ňom, že je skvelý nielen na javisku a pred kamerou, ale aj v kuchyni: „Je výborný kuchár a gurmán. Vyváral mi dobroty a ja som maškrtila. Lenže kým on si držal váhu, ja som priberala.“

Herečka netají, že istý čas striedala obdobia, keď si dopriala všetko, s prísnymi nárazovými diétami, takže naberala a zhadzovala. „Točila som sa v začarovanom kruhu jojo efektu. Potom som sa na trýznenie vykašľala a len som si užívala, jedla a pila, čo hrdlo ráčilo. Až kým sa na váhe neobjavilo číslo 96 kilogramov. A k tomu sa pridali aj zdravotné ťažkosti – bolesti chrbta,“ hovorí.

Bojový plán

Smeje sa, že na životnú zmenu ju naštartovalo aj zistenie, že priberať začal i jej manžel, ktorý mal celé roky fantastický metabolizmus a kondíciu. Tak si jednoducho povedala, že toto už nemôže dopustiť, žiadni pupkáči z nich nebudú, a zavelila na radikálnu zmenu.

„Nechudla som so žiadnym odborníkom, ani som sa nepotila na aerobiku či v posilňovni. Sama som si vytvorila vlastný bojový plán. Veľa som si načítala na internete a vďaka mnohým múdrym radám som začala postupne meniť náš život,“ vysvetľuje.

Vlastné neresti poznáte najlepšie

Všetkým, ženám i mužom, ktorí chcú schudnúť, odkazuje, že dobre vedia, aké majú neresti, pri čom pravidelne zhrešia.„Toto treba odbúrať postupne, najprv som odsekla večernú whisky, ktorú som si dopriavala k fajke po náročnom dni. Po vylúčení alkoholu okamžite išlo dolu prvých šesť kíl. Potom som si vzala na paškál úchylku na sladké. Dokázala som zajedať jednu čokoládu druhou, aby som si miešala rôzne chute. Dcéra len zalamovala rukami, že toto sa nemôže skončiť dobre,“ smeje sa Adriana.

Bez raňajok to nejde

Život bez sladkostí bol spočiatku utrpením, herečka priznáva, že si pomáhala aspoň lyžičkou medu, ale vydržala a už po troch týždňoch mala dole ďalších desať kilogramov.

Zmenila aj jedálny lístok, lebo dovtedy vôbec neraňajkovala: „Každé ráno nachystám zdravé raňajky, dám si najprv vodu s citrónom a lyžičkou kokosového oleja. Biely jogurt zmiešam so syrom cottage, doplním čerstvé ovocie podľa sezóny a rôzne druhy semienok s ovsenými vločkami. Som najedená a plná energie až do neskorého popoludnia, keď si dám ľahký obed z mäsa a zo zeleniny. A večer, to je veľmi dôležité, si vždy pripravím misu zeleniny na chrumkanie. Takže kaleráb, mrkva, paprika, paradajky, čo vám napadne, pekne si to naaranžujte, môžete si to aj ochutiť vínnym octom alebo olivovým olejom. Žiadne ťažké jedlá, chleby, koláče, čipsy," vymenúva.

"Za tri týždne si zvyknete, aj telo, aj hlava, a budete to brať ako samozrejmosť. Nehovoriac o tom, že sa začnú diať veľké veci, začnete sa meniť a kilá postupne zmiznú. A to je nádherný, povzbudzujúci moment," hovorí.

Po rokoch lyžuje

Herečka, ktorá za rok dokázala zhodiť tridsaťšesť kilogramov, dnes nosí šaty číslo tridsaťšesť. Okrem estetického efektu a každodenných komplimentov od ľudí si pochvaľuje najmä fakt, že sa stala pohyblivejšou, opäť začala hrať pingpong, lyžovať, so psom zvládne dlhé prechádzky.

„A ako každá žena sa teším, že môžem ísť do obchodu a vybrať si, čo sa mi páči, a nie, čo majú v nadmernej veľkosti. Manžel dostal po päťdesiatke novú ženu,“ smeje sa a dodáva, že aj ich spoločný život dostal nový rozmer, lebo sa cítia výborne.

Upracte si v hlave

Ženám, ktoré si myslia, že po päťdesiatke sa už nedá byť fit, štíhla a v kondícii, odkazuje, aby to nevzdávali, upratali si v hlave a dokázali, že nebudú starými neforemnými tetkami. Na jej príklade vidno, že ak sa chce, dá sa to a nie je to až také ťažké.

Herečka motivuje aj tým, že chudnutie treba brať ako hru, ktorá vás teší, a vy sa každý deň nanovo hráte s rôznymi nástrahami, uberáte z vlastných nerestí a vôľa vydržať vám dodáva sebavedomie a sebaúctu.

Odpremiérovala hru

V roku chudnutia napísala Adriana Krúpová aj svoju tretiu divadelnú hru Ešte sa to dá zachrániť. So sarkazmom v nej glosuje zneužívanie eurofondov na príklade jednej rodiny. „Tú rodinu som nosila v hlave už dávno, sledovala som, ako sa zneužívajú peniaze z eurofondov, ako sa dobrá myšlienka na Slovensku zneužije na vlastné obohatenie, aká generácia po nás prichádza, česť výnimkám, s pokrivenými hodnotami, obludnými prioritami. Pri príprave hry sa zišla fantastická partia, okrem manžela v nej diváci vidia aj Danu Košickú, Martina Dira, Heňu Kecerovú či Michala Soltésza,“ hovorí autorka a herečka v jednej osobe. So smiechom ešte spomenie, že tesne po schudnutí dostala rolu starej čarodejnice, a tak ju, paradoxne, odrazu museli vypchávať...

Herečkine TOP rady