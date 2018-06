Je sladký a ešte aj veľmi zdravý. Melón je pre vás ako stvorený na diétu v horúčavách

Červený melón alebo červená dyňa je v skutočnosti plodová zelenina, vedeli ste to? Často sa však červený melón radí medzi ovocie. Táto zelenina/ovocie obsahuje maximum vody cca 90% a preto je ľahko stráviteľný a zároveň dodáva energiu pre metabolizmus a trávenie priebežne. Počas letného obdobia je ľahko dostupný a preto by ste ho mali konzumovať, pokojne aj každý deň, počas jeho dostupnosti. Obsahuje veľké množstvo potrebných živín, pre celkovú pohodu tela. To všetko Vás čaká vďaka červenému melónu.

Účinky červeného melónu na chudnutie

Červený melón má iba 25 Kcal na 100 g, čo ho predurčuje na to, aby ste ho počas chudnutia konzumovali. Melón podporuje chudnutie, to je pravda, ale je to stále len “doplnok” ku chudnutiu. Vďaka melónu si hydratujete svoje telo, zároveň odstránite nadbytočnú vodu a Vaše trávenie a močové cesty budú pracovať spoľahlivejšie. Strava musí byť po každej stránke kvalitná a len z ovocia a zeleniny sa vyžiť nedá. Preto majte stravu bohatú na všetky potrebné živiny a melón jedzte buď na desiatu alebo olovrant. Napomôže Vám schudnúť a zároveň dodá lesk Vašim nechtom a vlasom. Nezabudnite však, že keď zjete kilový melón, tak tých kalórii bude oveľa viac… Na jedno jedlo skonzumujte tak 100 – 250 g červeného melóna.