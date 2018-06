Jedovatá burina: Pozor na lastovičník, môže vážne poškodiť oči!

Nahúževnatú burinu so žltým kvietkom a oranžovým „mliekom“ natrafíte v každej priekope či vo vlhkom kúte záhrady. Aj botanici amatéri vedia, že keď sa z neho odtrhne, objaví sa tmavožltá tekutina, ktorá je dobrá na bradavice. Tak to tradovali naše staré mamy a v podstate je to pravda. Čo však nedodali, je, že celý lastovičník je jedovatý. Preto by ho rozhodne nemali trhať deti. Aj dospelí by s ním mali radšej narábať v rukaviciach, lebo ak sa napríklad dostane do oka, poškodí rohovku. Ako veľa jedovatých rastlín, má však aj táto veľké využitie v liečiteľstve.

S užívaním opatrne

Tinktúru na vnútorné užívanie, ktorá tlmí bolesti žlčníka, zažívacieho traktu, astmu alebo znižuje tlak, si niky nepripravujte sami. Kupujte ju hotovú a užívajte po porade s odborníkom. Na vonkajšie použitie je však lastovičník bezpečný. Na bradavice zaberá veľmi dobre. Treba si len týždeň kvapkať šťavu zo stonky na bradavicu a nechať zaschnúť. Agresívna šťava ju vyleptá.

Protikliešťový olej

Z lastovičníka si môžete pripraviť aj olej, ktorý odpudzuje kliešte. Vňať a listy nasekajte a zalejte slnečnicovým olejom, aby boli celkom ponorené, a nechajte dva týždne lúhovať na slnečnom okne. Potom dajte do plátenka alebo starej pančuchy a poriadne vyžmýkajte. Čistý olej prelejte do tmavých nádobiek. A prírodný repelent je pripravený na použitie. Pred prechádzkou do lesa alebo na lúku si potrite nohy až po kolená a ruky po predlaktia (vtedy nič nejedzte). Trochu si kvapnite aj do topánok. Kliešte sa vám zaručene vyhnú.