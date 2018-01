Jiří Pomeje sa snažil vyhladovať nádor, takmer sa zadusil. Tvrdé slová onkológa o asistovanej samovražde

Keď český herec a producent Jiří Pomeje koncom roka oznámil, že urobí alternatívny pokus boja s agresívnym nádorom hrtana, rozdelil ľudí na dva tábory – jedni hovorili o hazarde so životom, druhí verili, že to zaberie. Pomeje odmietol operáciu, ktorá by ho pripravila o hlas: „Rozhodol som sa, že tú sviňu nechám vyhladovať,“ oznámil a začal so 42-dňovou hladovkou.

Osobná spoveď muža, ktorého takmer zabil vlastný tuk. Napísal o tom knihu

Predčasný optimizmus

Jeho boj s chorobou čajmi a so zeleninovými šťavami nakrúcala na video jeho manželka, úspešná díždejka Andy (29). Začínal na 112 kilách, na konci mal o dvadsaťpäť menej. Pred Vianocami sa tešil, že tretina nádoru na jednej hlasivke zmizla a zatiaľ teda nemusí ísť na operáciu. Otec štvorročnej dcéry Aničky bol veľký optimista. Priznal však, že po 44 dňoch je ťažké opäť začať jesť.

Zápal pľúc

Vianočná radosť sa však zmenila na nočnú moru – vyhladovaný a zoslabnutý Pomeje skončil v nemocnici so zápalom pľúc. Onkológovia už predtým dvíhali varovný prst, teraz skonštatovali, že hladovka devastuje imunitu a liečba zápalu pľúc môže byť komplikovaná. Tak sa aj stalo. Pomejeho, ktorý sa začal dusiť, museli operovať. Prerezali mu priedušnicu, urobili tracheotómiu.

BOJ O ŽIVOT v priamom prenose. Jiří Pomeje, ktorý má rakovinu hrtana, točí emotívne videá. Naskakujú z nich zimomriavky

Asistovaná samovražda

Známy český onkológ Oskar Andrysek svojho času prirovnal dlhú hladovku k asistovanej samovražde. Je pravda, že nádor je živé tkanivo a ak mu krv prestane dodávať živiny, prestane rásť. Lenže telo v procese hladovky najskôr začne spaľovať tuk a potom prichádza na rad svalstvo. A svalom je aj srdce, svalstvo je v dýchacích cestách! Hladovka môže poškodiť zdravé tkanivá viac ako cytostatiká a zmeny sú už nezvratné.

Jeden z experimentov ukázal, že zdravé väzivové bunky v tkanivách v laboratórnych podmienkach uhynuli do 24 hodín, rakovinové bunky z čreva, pankreasu a pečene odolali až 48 hodín. Najviac vydržali hladovať najmalígnejšie bunky. S trochu zveličenia sa dá povedať, že skôr zomrie človek ako nádor...

Smutná spoveď nevyliečiteľne chorej Slovenky: Musím si plánovať smrť! Ako sme na tom s hospicmi?

Žiadne dôveryhodné dáta

„Neverím v žiadnu hladovku či pitie štiav alebo vo vylúčenie mäsa zo stravy v rámci prevencie alebo liečby rakoviny. Som vedec, vychádzam z výsledkov klinických štúdií a opakujem, v tomto smere neexistujú žiadne dôveryhodné dáta,“ povedal nám skúsený onkológ Patrik Palacka, ktorý sa často stretáva s otázkami pacientov aj o hladovke.

Po hladovke

„Jirka sa hladovkou rakoviny nezbavil! Iba sa zastavila…“ napísala na Facebook Pomejeho žena Andy a dodala: „Táto cesta môže mať veľa rizík, a preto sa do nej nepúšťajte, ak je váš stav ohrozený (nízka hmotnosť, zlý tlak, metabolické problémy a tak ďalej). Jirka mal nadváhu a žiadne ďalšie zdravotné komplikácie. Momentálne je to, žiaľ, inak.“

Pomejeho stav je podľa českého Blesku momentálne oveľa lepší ako pred pár dňami. Jeho manželka Andy potvrdila, že dokonca už mohol vstať z nemocničnej postele, ale v krku musí mať stále zavedenú trubičku na dýchanie a tiež ešte nemôže prehĺtať, preto je na vnútrožilovej výžive.

Bielkoviny sú potrebné