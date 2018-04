Keď lieči les: Nazbierajte si práve teraz dubovú kôru, púčiky a medvedí cesnak

Na prvý pohľad to vyzerá, že les či záhrada ešte spia. Nie je to však pravda. Naopak, práve teraz sa tam koncentruje najväčšia liečivá sila. Veď si to len predstavte, aké urputné musia byť púčiky, keď sa dokážu pretlačiť cez kôru a drevo. Sústredia sa v nich minerály, stopové prvky a enzýmy, ktoré zabezpečujú celú budúcnosť rastliny. Využíva to gemmoterapia. Za pomoci púčikových tinktúr vitalizuje ľudský organizmus a lieči mnohé choroby.Na prvý pohľad to vyzerá, že les či záhrada ešte spia. Nie je to však pravda. Naopak, práve teraz sa tam koncentruje najväčšia liečivá sila. Veď si to len predstavte, aké urputné musia byť púčiky, keď sa dokážu pretlačiť cez kôru a drevo. Sústredia sa v nich minerály, stopové prvky a enzýmy, ktoré zabezpečujú celú budúcnosť rastliny. Využíva to gemmoterapia. Za pomoci púčikových tinktúr vitalizuje ľudský organizmus a lieči mnohé choroby.

Liečba púčikmi

Na gemmoterapiu sa používa asi štyridsať výťažkov z rastlinných púčikov. Tin- ktúry sa dajú kúpiť, no môžete si ich pripraviť aj doma, návody na výrobu a použitie nájdete na webe.

Ako fungujú

Čierne ríbezle: pri zníženej funkcii nadobličiek, pri sennej nádche, ekzéme, astme, pri rekonvalescencii po infekčných chorobách, pri zápaloch.

Jedľa: proti chorobám kostí, angíne, bronchitíde

Lipa: proti úzkosti a psychickému napätiu, nevoľnosti pri cestovaní, tlmí pocit svrbenia. Lieska: lieči menšie pečeňové poruchy, pomáha doliečiť po žltačke, pri psychickej labilite.

Vlašský orech: výborný liek na chronické zápaly, pri hepatitíde, ako imunostimulátor pri infekciách.

Vŕba: pri chrípke a virózach.

Liečba medvedím cesnakom

Ak si netrúfate zbierať púčiky či kôru, vyberte sa aspoň na breh lesných potokov a nazbierajte si medvedí cesnak. V tomto období sa nedá spliesť s jedovatými konvalinkami. Môžete si ním spestriť jedálny lístok, ale sa ním aj liečiť, ak ho naložíte do alkoholu. Tento spôsob spracovania je vhodný aj vtedy, ak vás z rastliny bolí žalúdok.

Na čo pomáha

znižuje riziko krvných embólií a trombóz

znižuje cholesterol

bráni vzniku usadenín v cievach

neutralizuje toxíny v tele

znižuje krvný tlak

prečisťuje tráviaci systém a močové cesty

čistí zahlienené pľúca a priedušky

podporuje hojenie rán

pomáha pri liečbe žalúdočných vredov

Medvedí cesnak v alkohole

Kilogram umytých listov nasekajte nahrubo a natlačte do štvorlitrového pohára. Zalejte dvoma litrami alkoholu, ideálna je vodka, calvados, vínovica, ale aj konzumný lieh. Uzavrite a nechajte lúhovať štyri týždne. Potom zlejte cez sitko, listy vyžmýkajte a znova preceďte cez plátno alebo gázu a prelejte do fľašky. Konzumujte 3x denne čajovú lyžičku. Pokiaľ použijete slabšiu koncentráciu 1 : 5, môžete si dať denne jeden až dva štamperlíky.

Liečba kôrou

Podobne ako púčiky pôsobí aj jarná dubovú kôra. Dôležité je však zbierať naozaj mladú a nepopukanú, ktorá obsahuje triesloviny, flavonoidy a má protizápalové účinky. Kôru z mladých vetvičiek treba ošúpať a usušiť a potom z nej variť odvar, alebo ju pomlieť na prášok a pripraviť z nej liečivé kvapky.

Kde pomáha

na boľavé hrdlo

na infekcie ústnej dutiny

pri hemoroidoch a črevných problémoch

na trávenie

pri ekzémoch

pri kŕčových žilách

pri nehojacich sa ranách

proti lupinám vo vlasoch

pri boľavých zuboch

svrbenie a štípance

Vyrobte si

Kvapky z dubovej kôry Nazbierajte si mladé vetvičky, ošúpte kôru a vysušte. Hrsť sušenej kôry varte 15 minút v litri vody. Keď vychladne, preceďte ju a zmiešajte s 200 ml bieleho alkoholu. Skladujte v tmavej fľaštičke. Používajte na štípance a pri zažívacích problémoch.

Čaj na trávenie a proti hnačke

Zalejte lyžičku dubovej kôry vriacou vodou a nechajte ju lúhovať aspoň 10 minút. Potom preceďte a liečivý čaj pomaly popíjajte počas dňa.

Sedací kúpeľ na hemoroidy

Dubovú kôru na vonkajšie použitie si pripravíte z lyžice dubovej kôry zaliatej tromi decilitrami vody, ktorú 10 minút varíte a potom necháte ešte desať minút lúhovať. Preceďte a používajte na sedacie kúpele alebo na mokré obklady.

