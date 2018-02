Hanbíte sa za zápach z úst a žuvačka vám nepomáha? Odborníčka vám poradí ako zatočiť s halitózou

Odborne sa zápachu z úst hovorí halitóza a delí sa do troch skupín: pravá halitóza, pseudohalitóza a halitofóbia. Pravá halitóza je skutočné ochorenie, ktoré by ste mali riešiť s lekárom. Ako pseudohalitóza sa označuje zápach z úst, ktorý vzniká po konzumácii zapáchajúcich potravín alebo fajčenia. Trpieť ešte môžete halitofóbiou - to je však psychický problém, kedy si myslíte, že Vám zapácha z úst, ale v skutočnosti to tak

Kde je príčina?

Dračí dych spôsobuje problémy v komunikácii. Človek si jeho prítomnosť niekedy nemusí uvedomovať a márne sa trápi nad tým, prečo sa ľudia stránia komunikácie s ním. V opačnom prípade sa spoločnosti vyhýba postihnutý. Problém môže byť trvalý alebo dočasný. „Za nepríjemným dychom nemusí byť len problém v ústnej dutine či v tráviacej sústave. Je sprievodným javom niektorých zápalových ochorení, napríklad angíny či prítomného zápalu v prínosových dutinách,“ približuje dôvody vzniku halitózy MUDr. Valéria Michnová.

Najčastejšie je však príčinou halitózy problém v ústnej dutine jedinca. Je tomu tak až v 98% prípadov. „Môžu za to zlúčeniny síry, ktoré vznikajú počas bakteriálneho rozkladu aminokyselín. Domovom týchto baktérií je povlak na jazyku, zubný plak či zapálený parodontálny vačok. Preto je symptómom parodontitídy,“ pokračuje stomatologička Valéria Michnová.

Koho vyhladať?

Dôležité je uvedomiť si, že halitóza nie je neriešiteľným problémom. Ideálne je, ak sa ho rozhodnete riešiť s odborníkom, ktorý odhalí príčinu a ponúkne ideálne riešenie. Začať treba s dentálnou hygienou. „Vďaka nej sa totiž odstráni nebezpečný povlak, ktorý je živnou pôdou baktérií. Súčasťou dentálnej hygieny je tiež inštruktáž dôkladnej starostlivosti o ústnu dutinu v domácom prostredí. V prípade parodontitídy alebo zápalu ďasien sa následne odporučí liečba paradontológom,“ dodáva MUDr. Valéria Michnová z bratislavskej stomatologickej kliniky.

