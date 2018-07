Komáre NAKAZENÉ vírusom západonílskej horúčky sú tu! Liahnu sa aj na nečakaných miestach

Komáre nakazené vírusom západonílskej horúčky, ktoré objavili na Južnej Morave, sa nevyhli ani Slovensku. Podľa Viktórie Čabanovej z Parazitologického ústavu SAV tu vedci vírus zachytili už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Nemusí to však znamenať, že človek automaticky ochorel. „Klinický prípad západonílskej horúčky u človeka nám totiž nie je známy. Môže pre Slovensko predstavovať hrozbu, ale keďže vidíme, že vírus tu cirkuluje už niekoľko rokov, netreba prepadať panike,“ vraví odborníčka a odporúča radšej sa počas komárej sezóny zamerať na prevenciu.

Nebezpečné kvetináče

Neznamená to len chrániť sa repelentmi, no aj brániť sa premnoženiu komárov v blízkosti obydlí. „Ľudia často zabúdajú na vody, v ktorých sa komáre liahnu. Môže ísť o sudy so stojatou vodou, jazierka, odkvapy, kvetináče a dokonca aj vrchnáčiky od plastových fliaš, v ktorých je dosť miesta pre vývin až desiatok lariev komárov. Preto je nutné všetky tieto nádoby čistiť a vodu z nich vylievať. V lete sa odporúča čistiť ich raz týždenne. Prázdne nádoby je vhodné skladovať hore dnom a sudy s dažďovou vodou zakrývať. Napomáha aj pravidelné kosenie a strihanie vegetácie, v ktorých sa zvyknú komáre ukrývať.“