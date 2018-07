Kontroverzné praktiky pred pôrodom: Otáčať deti nasilu v bruchu matky?

Takmer každá matka pozná pocit, keď sa jej medzi 30. – 35. týždňom gravidity pretáčalo v brušku bábätko, ktoré tak dávalo signál, že deň D sa blíži. Niekedy však táto situácia nenastane a bábätko je pripravené na „cestu von“ koncom panvovým, teda zadočkom. Čo v takomto prípade? Hrozí vždy cisársky rez?

Renesancia obratov

Pôrody koncom panvovým (KP) sa často končia cisárskym rezom, pretože takáto „neštandardná“ poloha bábätka prináša viaceré riziká. Samozrejme, je aj veľa prípadov, keď pôrod KP išiel prirodzene, bez komplikácií. Pred pár dňami propagoval v markizáckom Teleráne prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v bratislavskom Ružinove Doc. MUDr. Jozef Záhumenský názor, že deti, ktoré nie sú v správnom čase otočené dolu hlavičkou, treba manuálne otáčať. Obrat dieťaťa ešte pred samotným pôrodom je z jeho pohľadu úplne bežný. On sám ho odporúča všetkými desiatimi a realizuje ho ako jeden z mála gynekológov na Slovensku. „Plánovaný cisársky rez je jeden z najhorších spôsobov narodenia dieťaťa. Ja preferujem obrat dieťaťa. Je to pôrodnícky zákrok, ktorý bol v minulosti častý, neskôr nastal jeho útlm, ale teraz zažíva obrovskú renesanciu. Keď sa urobí obrat dobre, tak až polovicu detí, ktoré sú otočené zadočkom, sa podarí obrátiť na hlavičku a nastane prirodzený pôrod,“ vyjadril sa doktor Záhumenský.

Ako sa to robí?

Zákrok prebieha po 38. týždni tehotenstva pri vedomí matky, ale pod jemnou dávkou utišujúcich liekov. Obrat sa realizuje správnym uchopením zadočka a hlavičky dieťaťa zvonka bruška matky. Tento hmat väčšinou realizujú dvaja skúsení lekári a trvá približne päť minút. Doktor Záhumenský sa tiež vyjadril, že tento zákrok so sebou neprináša žiadne riziká. Zistili sme však, že niektorí jeho kolegovia s takým postupom nesúhlasia.

Nič nasilu!

„Obracať deti je proti prírode. To, že sa neotočili samy, má význam a netreba do toho zasahovať. Väčšina kliník na Slovensku to nerealizuje, a keď sa to robí vo svete, neznamená to, že je to pre dieťa to najlepšie,“ povedal nám skúsený pôrodník, ktorý si neželal byť menovaný. Iná bratislavská pôrodníčka vysvetlila: „Je pravda, že tieto obraty sa robia pod kontrolou ultrazvuku, no nie všetko sa dá ním zachytiť. Napríklad pri obrate dieťaťa sa ľahko môže zamotať krk do pupočnej šnúry, kedy hrozí udusenie. Alebo sa môže odlúčiť placenta či spustiť predčasný pôrod. Zákrok môže byť aj veľmi bolestivý . Podľa môjho názoru to treba nechať na prírodu. Deti sa dajú prirodzene porodiť aj koncom panvovým a netreba do toho zasahovať. Ak sa to však na pôrodnej sále zvrtne na cisársky rez, tak to nevnímam ako nejaké obrovské riziko matky či dieťaťa.“ Vždy je to teda na rozhodnutí matky, či podstúpi obrat dieťaťa pred samotným pôrodom, alebo to nechá na prírodu a odrodí ho prirodzene zadočkom napred. Každá metóda či operácia má vždy svoje pre a proti.

Otočili ho

Pre otočenie dieťaťa sa rozhodla aj partnerka speváka Martina Madeja Paulína Ištvancová, ktorá pred necelým mesiacom priviedla na svet malého Markusa. Pôrod prebehol prirodzene a doktorovi Záhumenskému sa podarilo dieťatko otočiť bez komplikácií.