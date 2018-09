Krásna a múdra a predsa slobodná? Poznáme dôvody, prečo si muži nevyberajú dokonalé ženy

Niekedy sa nestačíme čudovať nad tým, ako je možné, že naša krásna a inteligentná kamarátka je stále sama. Napriek tomu, že má všetko, nemá muža. Čo je za tým?

Dokonalým výzorom priťahujú nesprávnych mužov

Hoci to neznie práve najlepšie, ale krásne a sexi ženy priťahujú v prvom rade mužov, ktorí chcú iba jedno. Práve preto sa môže stať, že vám vzťahy nevydržia, alebo sa vám po pár stretnutiach dotyčný už neozve.

Aj keď to nie je ani tak vaša chyba, napriek tomu si môžete pomôcť tým, že nebudete nosiť príliš vyzývavé kúsky a nepodľahnete mužom, ktorým ide iba o jedno. Dôležitý je správny výber z vašej strany a hlavne trpezlivosť.

Krásne a inteligentné ženy sú postrachom

Nie preto, že by im niečo podstatné chýbalo, ale skôr preto, že presne vedia, čo od vzťahu očakávajú. S mužom si nezačínajú na skúšku, či na jednu noc, ale nového partnera berú už od samého začiatku ako budúceho manžela. Tohto sa však muži boja a preto sa takýmto "pripraveným ženám na manželstvo" vyhýbajú.

Nie je s nimi totižto až taká zábava ako so ženami, ktoré si nič neplánujú, nič neočakávajú a život si užívajú naplno. Stresovať sa tým však nemusíte, lebo ten správny muž nebude hľadať hry, ale seriózny vzťah.

Vo všetkom si vystačia samé

Ak muž vidí, že žena, o ktorú má záujem je inteligentná, ambiciózna, úspešná, pracovitá, šikovná, krásna a podobne, vyhne sa jej. Nie preto, že by nebola dobrou partnerkou, ale preto, že pôsobí na svoje okolie tak, že nikoho ku šťastiu nepotrebuje. Muž by sa preto v takomto vzťahu cítil úplne zbytočný a hlavne jeho ego by si čo to vytrpelo tiež. Uvedomte si, že muži nechcú, aby ich ženy vedeli všetko, všade boli a vo všetkom ich poučovali.

Muž sa chce a vždy chcel cítiť ako muž. S týmto nič nenarobíte. Svojich titulov sa však napriek tomu vzdať nemusíte, len berte život trocha jednoduchšie a nechcite mať stále všetko pod svojou kontrolou. Dovoľte mu, aby sa o vás snažil a cítil sa pri vás ako muž.