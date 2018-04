Kyselina hyalurónová nielen na zväčšenie pier, pichnú vám ju do boľavých kolien!

Jar je už za dverami a vy by ste si rady schuti zabehali, prevetrali bicykel, alebo si s partiou zahrali volejbal, no po jarnej lyžovačke vám kolená takmer odišli? „Šport je veľmi zdravý, no je tiež pravda, že často si to nesprávnym zaťažovaním tela pri športovaní, respektíve akejkoľvek inej fyzickej činnosti, odnesú práve kolená,“ hovorí algeziológ MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD. Čo robiť, ak sa bolesť stupňuje, ale sa bojíte skalpela?

Bez rezania

V ranom štádiu bolesti je prvým krokom užívanie liekov s protizápalovou a analgetickou zložkou. Utlmiť bolesť môžete aj injekciou priamo do kĺbu s kortikoidmi, alebo so známou kyselinou hyalurónovou. Pri dlhotrvajúcej bolesti obvykle lekár odporučí chirurgický zákrok. „Ak však má pacient strach pred operačnou náhradou kolenného kĺbu a bolesť dokonca prechádza do štádia chronickej, teda je napríklad zapríčinená artrotickými zmenami, alternatívou je rádiofrekvenčná neurotómia, tzv. ablácia,“ hovorí doktor Przewlocki.

Skalpel netreba

Ablácia patrí medzi najmodernejšie metódy v liečbe chronickej bolesti. „Princípom je odstránenie troch základných nervových zakončení – kĺbových vetiev nervov pomocou rádiofrekvenčnej energie. Lekár zavádza špeciálnu elektródu prostredníctvom vodiacej ihly s kontrolou teploty. Teplota sa počas celého zákroku kontroluje, takže sa zamedzuje akémukoľvek riziku poškodenia ostatných tkanív,“ vysvetľuje algeziológ.

Rádiofrekvenčná ablácia je bezpečný a účinný zákrok s veľmi zriedkavým výskytom komplikácií. „Výsledkom je úspešné odstránenie bolesti, prípadne výrazné zmiernenie chronickej bolesti spojenej s degeneratívnymi zmenami kolena,“ hovorí. Vhodná je tak aj pre tých, ktorých trápi osteoartróza. A robí sa bez skalpela, len v lokálnej anestézii. Rekonvalescencia je tiež rýchla, takže jar sa dá vychutnať plnými dúškami.

