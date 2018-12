Máme pre vás PERFEKTNÝ TIP: Cviklová kúra na vlasy!

Problémy s pleťou, nechtami a vlasmi, ktoré vypadávajú, pozná asi každá z nás. Samozrejme, na tieto ženské starosti existujú vitamíny a prípravky od výmyslu sveta, no pravdou je, že ten najväčší liek máme prakticky pod nosom. A za babku!

Neskúsiš, nevieš!

Riešením takmer na všetko je kráľovná medzi zeleninou – cvikla. Pritom tejto bordovej „guľke“ sa veľa ľudí vyhýba. Je pravda, že má zemitú príchuť a vaše ruky pri jej čistení vyzerajú ako z Texaského masakra motorovou pílou. Napriek tomu by ste cvikle mali dať šancu. Najmä s vlasmi robí hotové zázraky. Ak ju budete jesť pravidelne, začnú vám opäť rásť a silnieť. Neveríte? Mali by ste! Naozaj to funguje.

Oživí korunu krásy

Cviklu stačí odšťaviť, alebo si šťavu rovno kúpte v obchode. Pre jemnejšiu a príjemnejšiu chuť môžete pridať aj šťavu z jablka či citróna. Deci šťavy denne spôsobí, že do mesiaca sa vaše vlasy zobudia. Začnú rýchlejšie rásť a v oblasti čela vám začnú vykúkať nové malé vlásky. Cvikla obsahuje mnohé prospešné vitamíny a minerály, ktoré obohacujú celé naše telo. Preto túto bordovú kráľovnú treba čo najskôr vrátiť do našich kuchýň...

Na čo je ešte dobrá:

Cviklová šťava vyvoláva prirodzene dobrú náladu a je prospešná aj pri boji s nadbytočnými kilami. A má aj ďalšie benefity: