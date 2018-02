Máte studený nos, aj keď vonku práve nemrzne? Pozor, môžete mať vážnu chorobu!

Dobehnete večer z práce, alebo z prechádzky a už na chodbe si začnete trieť ľadový konček nosa. Nič zvláštne sa nedeje. Ak to ale robíte aj vtedy, keď nemrzne, mali by ste sa báť. Britskí neurológovia naznačili, že sa studeným nosom môže stáť psychické vyčerpanie.

Na experiment zavolali dobrovoľníkov. Foto: pixabay.com

Pokles teploty

Vedci skenovali mozgové vlny štrnástich dobrovoľníkov, pričom sa ukázalo, že teplota nosa kolísala v závislosti od duševného vypätia. „Priama súvislosť medzi pracovnou záťažou a teplotou nosa bola mimoriadne výrazná,“ povedal autor štúdie, doktor Alastair Campbell Ritchiez z univerzity v Nottinghame.

Nos naznačuje duševnú pohodu. Foto: pixabay.com

Komu to pomôže?

Vedci upozorňujú, že experiment má seriózne pozadie. V budúcnosti by tepelnými kamerami chceli napríklad sledovať pilotov v kokpite lietadla. Teplota ich nosa by nadriadeným na zemi naznačila, či sú v duševnej pohode, alebo ich má vystriedať druhý pilot. A ešte čosi: pri čítaní ich záverov štúdie sa vraj deväťdesiat percent ľudí chytilo za nos. Vy ste to neurobili?

