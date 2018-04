Menopauza: Ako ju prežiť a nezblázniť sa? Tu sú zaručené recepty!

Prechod je veľká zmena v ženskom tele, ktorá dokáže spôsobiť „zemetrasenie“. Menopauza, prechod, či ak chcete klimaktérium, si počká každú jednu ženu, len rozdiel je v tom, že jedna to prežije s lepšími a druhá s horšími príznakmi. Zvyčajne sa s ňou „skamaráti“ žena, ktorá prekročila päťdesiatku, no objaviť sa môže aj skôr či oveľa neskôr. Všetko je individuálne.

Jedna tak, druhá tak

Ak si myslíte, že dňom, keď prídete do menopauzy, sa skončí aj vaša menštruácia, musíme vás, bohužiaľ, sklamať. Stáva sa to len veľmi malému počtu žien, skôr je bežnejšie, že sa vám cykly predĺžia alebo, naopak, skrátia a vy menštruujete častejšie ako kedykoľvek predtým. Nespravodlivosť? Taký je údel ženy...

Sex má zelenú

Ďalším mínusom klimaktéria je aj to, že sliznica pošvy pomaly, ale isto vysychá a je menej elastická, čo je nevýhoda pre ženy, ktoré chcú stále sexuálne žiť. Preto na sex bez lubrikačného gélu zabudnite, pretože vás to môže bolieť, dráždiť či dokonca môžete aj krvácať. Lubrikantom teda dajte zelenú a najlepšie bude, ak nebudú obsahovať žiadnu vôňu, farbu ani príchuť. Takisto si zvlhčujte aj sliznice nosa, oka a pripravte sa aj na sucho v ústach. Všetky tieto sprievodné javy menopauzy vyriešia kvapky do nosa a očí a takisto aj cukríky na cmúľanie, ktoré vám stimulujú tvorbu slín.

Tomuto sa vyhýbajte:

Pikantným jedlám a veľkým porciám

Sladkostiam a kyslým jedlám

Tabak a alkohol zintenzívňujú návaly tepla.

Šatkám a ťažkým náhrdelníkom na krku

Lipovému čaju, ktorý spúšťa potenie a návaly tepla.

Vďaka tomuto menopauzu zmiernite:

Neobliekajte sa príliš nahrubo.

Majte pravidelný sex.

Ak máte stáleho partnera, menopauza príde o niečo neskôr ako u žien, ktoré ho nemajú.

Každý deň pite pohár sójového mlieka.

Ak máte dlhé vlasy, vypínajte si ich hore, rýchlejšie sa vám ochladí krk a chrbát.

Pravidelne športujte – aspoň trikrát týždenne

