Mrkva vracia hercovi sexepíl: Takto sa mu podarilo zhodiť sedemnásť kíl!

Dlho patril k najpríťažlivejším chlapíkom medzi českými umelcami. Veď aj zlomil srdce viacerým herečkám. Opustil manželku Zuzanu Bydžovskú (56), s Vilmou Cibulkovou (55) sa rozviedol po tom, čo ju podviedol s mladou slovenskou hviezdičkou Radkou Pavlovčinovou (29). Vzápätí však odvrhol aj ju a ona sa mu pomstila tak, že ho v médiách ohovorila, aký je nanič milenec. Jednoducho, v jeho milostnom živote bolo rušno.

Po päťdesiatke však tento búrlivák trochu „sfotríkovatel“ a jeho sexepíl sa začal strácať v tuku. Teraz sa však opäť vracia do formy. Dal si záväzok schudnúť dvadsaťpäť kíl!

Čakajú ho plienky

Čo ho k tomu prinútilo? Jednak, že súčasná partnerka mu zakrátko porodí jeho štvrté dieťa a on chce byť fit oteckom. V šou Jana Krausa však prezradil, že nejde len o bábätko. Vystrašili ho aj lekári, keď zistili, že má stukovatenú pečeň, teda steatózu. „Zistili, že mám 30 kíl vnútorného tuku!“ Hneď mu preto všetko zakázali. „Je pravdou, že som mal dosť bujarý život a začali sa ozývať zdravotné ťažkosti, tak som zanechal všetko. Po fajčení sa mi občas cnie, no alkohol už nesmiem do smrti. Bohužiaľ, musel som prestať piť aj kávu a jesť všetky tučné veci.“

Skoro sa rozplakal

Úprimne opísal, že keď počul z úst lekárov, ako bude vyzerať jeho nový jedálny lístok, skoro sa rozplakal. Najviac vraj trpí, že nesmie nič sladké. Napokon našiel riešenie: „Zjem ohromné kvantá mrkvy. Je dobrá v tom, že nemá veľa kalórií, navyše je veľmi tuhá, takže trvá dosť dlho, než ju človek rozhryzie a ja mám vďaka tomu pocit, že veľa jem,“ prezradil svoj trik, vďaka ktorému sa mu už podarilo zhodiť sedemnásť kíl.

