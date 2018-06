Na popálenie medúzou aj na opicu - vyhoďte radšej z kufra jedny sandále ale zabaľte si lekárničku

Výpočet toho, čo sa môže na dovolenke stať, je dlhý, nechceme však privolávať katastrofy. Lepšie je vedieť, že ak sa niečo stane, máte poruke prvú pomoc a nemusíte sa stresovať hľadaním lekárne, ktorá môže byť vzdialená aj kilometre.

Všetko pekne pokope

Ak vás čaká dlhšia cesta alebo potrebujete užiť lieky na pláži či počas túry, namiesto nepraktických blistrov môžete mať lieky v sympatickej liekovke.

Ťažkosti tam dolu

Ak vás v lete trápia kvasinkové infekcie, viete, že po okúpaní potrebujete suché plavky. Dobrý pomocník sú aj probiotiká, ktoré pôsobia zvnútra – čím viac kmeňov, tým lepšie. Pribaľte si aj enzýmy, ktoré pomáhajú pri oslabenej imunite, pri ženských problémoch, ale aj pri úraze.

S alkoholom to nepôjde

Dnes je už poistenie liečebných nákladov na ceste na dovolenku samozrejmé, pár eur sa rozhodne oplatí investovať. Lekársky zásah pri obyčajnom úpale v Turecku bez poistenia vás môže vyjsť aj na 500 eur. Treba vedieť, že ak ste poistení, ale k úrazu prídete pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, poisťovňa vám liečebné náklady nezaplatí. Pri uzatváraní poistenia by ste mali myslieť aj na to, že ak chcete robiť niektoré adrenalínové aktivity, trebárs potápanie, mali by byť zahrnuté v poistke. Pozor na kombináciu slnka a alkoholu – môže dôjsť ku kolapsu, nehovoriac o utopení.

Citlivé uši a oči

Hoci máte citlivé uši, nepomáhajte si kúpaním so štupľami, pretože uzavretie zvukovodov môže viesť k množeniu nežiaducich baktérií a hrozí zápal. Ak máte problémy so zápalmi, je dobré mať pri sebe ušné analgetiká v kvapkách, sú však na predpis. Ak sa dostane voda za mazovú zátku v uchu, môže tlačiť na zvukovod. Zaľahnuté ucho nie je príjemné, problém však netreba riešiť vatovou tyčinkou – zátka sa len zatlačí hlbšie. Niekedy postačí počkať do rána, v noci vytečie voda aj sama. Ak bolesť neprechádza, nevyhnete sa preplachu uší. Nie, nebojte sa, bubienok vám nepraskne! V lekárni dostanete aj takzvané ušné sviece, lekári ich však veľmi neodporúčajú. Oči dávajú na slnku tiež zabrať – pribaľte si umelé slzy, ktoré majú dezinfekčný účinok.

Nevyspytateľné alergie

Je jedno, či sa chystáte k moru, alebo k nášmu jazeru, pribaľte si antihistaminiká, teda lieky proti alergii. Nikdy neviete, s akým alergénom, o ktorom ste netušili, sa stretnete. To, že minulé leto ste v pohode strávili šalát z morských plodov, ešte neznamená, že to tak bude aj teraz. Napríklad lákavé ustrice patria medzi silné alergény. Rovnako vás môže potrápiť alergia na pele či trávy či netradičné potraviny. Môže prepuknúť v hociktorom veku! Zvlášť treba dať pozor na malé deti, sú citlivejšie, takže pozor pri ochutnávaní – radšej s nimi neexperimentujte. Keď vás prekvapí silná alergia, môžete pokojne užiť spočiatku aj dve tabletky. Antihistaminiká uľavia aj pri alergii zo slnka či pri bodnutí hmyzom. Ak sa vám začne zle dýchať a opuchnete, treba ihneď volať lekára. Môže ísť o životunebezpečný anafylaktický šok.

Šport je zdravý...

Na dovolenke sa viac hýbeme. Aj tí, ktorí sedeli celý rok v kancelárii, majú pocit, že sa treba vrhnúť na šport. Preto sa skôr stane, že si podvrtneme členok, natiahneme sval alebo prídeme k poriadnej modrine. Oplatí sa mať poruke niečo, čo zníži zrážavosť krvi v mieste zápalu alebo pomliaždenia, zabráni tvorbe krvných zrazenín, urýchli vstrebanie podliatin a zníži opuch. Na odreniny môžete použiť výťažok z rastliny Aloe vera. Rastlina obsahuje vyše 200 prospešných látok, zvlhčí a vyživí pokožku, ktorá sa lepšie hojí. V lekárni si vypýtaje čistý gél bez prídavných látok. Využijete ho aj na upokojenie pokožky po jemnom spálení na slnku.

Jed medúzy v tele

Medúz žije vo vodách tristo druhov a nie všetky sú nebezpečné. Pre istotu sa vyhnite každej. Ak už dôjde k popáleniu, koža sčervenie, svrbí, bolí, opuchne a objavia sa pupienky. Čo môžete urobiť? Miesto netrite uterákom, neoplachujte sladkou vodou, tá aktivuje jed ešte väčšmi. Miesto potrite gélom proti alergii a popálenine a užite tabletku proti alergii. Miestni ľudia si zvyknú pomôcť olivovým olejom s kvapkou citróna alebo octom. Poranenú kožu rozhodne nevystavujte slnku – viac totiž absorbuje UV žiarenie a spálenie sa môže zhoršiť, takisto spigmentovať. Chrasty, ktoré sa vytvoria, nestrhávajte!

Nesadlo vám?

Problémy s trávením sú pre mnohých už folklórom, keď sa vyberú do sveta alebo sa stretnú s inou kuchyňou. Hnačka si vyžaduje prísnu aspoň dvojdňovú diétu a dopĺňanie tekutín – dehydratácia je nebezpečná, zahusťuje krv a môžete dostať embóliu. Platí to aj pre ženy užívajúce antikoncepciu! Najlepšie sú minerálky, ale môžete aj do litra vody pridať lyžičku soli, jemne dochutiť cukrom a vyžmýkať pomaranč alebo citrón – obsahujú totiž potrebný draslík. Mnoho ľudí dostane zápchu už len preto, že sa vyberú do neznámeho prostredia, paradoxne, aj dovolenka môže v tomto smere pôsobiť stresujúco. Často je to skrátka v hlave – skúste sa posadiť na toaletu vždy v rovnakom čase. Pomôžete si kompótmi, množstvom tekutín a pohybom. Pribaľte si probiotiká, ktoré môžete začať užívať už pred dovolenkou preventívne – posilníte tráviaci trakt „dobrými baktériami“.

Treba vedieť: Koreniny a soľ dráždia žalúdok viac ako feferónky alebo čili papričky, ktoré obsahujú kapsaicín. Ten zlepšuje prekrvenie sliznice žalúdka. Samozrejme, nie v extrémnom množstve!

Táborák či slnko

Večerný oheň môže byť romantický, ak ste kempovací typ, aj varenie v kotlíku. Ak však dôjde k popáleniu kože, treba rýchlo reagovať – popáleninu treba aspoň desať minút oplachovať chladnou vodou. Kým začne opúchať koža, stiahnite prsteň, opasok i hodinky a opatrne aj tesné či spálené oblečenie. Prilepený odev neodstraňujte. Popálené miesto prekryte sterilnou gázou. Neprepichujte pľuzgiere, do tela by sa mohla dostať infekcia! Pri miernych spáleninách od slnka si dajte vlažnú sprchu a natrite sa prípravkom s pantenolom, hojenie kože podporuje aj imunoglukán či kyselina hyalurónová v kréme a kalciová masť.