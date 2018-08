Nanuk pomôže očiam. Na prvý pohľad absurdné, ale je to tak

Oči trpia v lete nielen pre ostré slnko či klimatizáciu, ktorá ich vysušuje, ale aj pri kúpaní. Zaujímalo nás, či je plávanie pod vodou s otvorenými očami nebezpečné.

1. Bazény – priveľa chemikálií

„Aby voda vo vonkajších bazénoch alebo na plavárňach bola hygienicky čistá a neškodná, musí obsahovať nejaké chemikálie. Tie sú však pre oči škodlivé,“ hovorí očný chirurg MUDr. Pavol Veselý. Ak plávate s otvorenými očami pod vodou, musíte rátať s tým, že chlór ich môže podráždiť. Z bazéna potom vyjdete s opuchom či so zahmleným videním, môže sa objaviť svrbenie i pálenie, to všetko na báze alergického poškodenia povrchu oka a spojoviek. Telo sa bráni tým, že vás núti mať oči zavreté a máte tendenciu ich trieť.

RIEŠENIE: Pomoc je jednoduchá – oči podráždené bazénovou vodou vypláchnite prúdom studenej vody. Problémy by mali pominúť bez akýchkoľvek problémov a následkov. „Ak však k podráždeniu dochádza opakovane a veľmi často, organizmus sa začne brániť pretrvávajúcim začervenaním . Z oka môže začať vytekať hnis,“ varuje MUDr. Veselý. Vtedy už potrebujete lekára.

3. Jazerá a rieky – pozor na patogény!

V prírodných jazerách sa vyskytujú rôzne živé patogény, baktérie a iné parazity v rôznej koncentrácii. Ak hygienici vyhodnotili, že voda je vhodná na kúpanie a nie sú v nej napríklad premnožené sinice, ktoré vyvolávajú problémy na koži aj zápaly očných spojoviek, môžete plávať s otvorenými očami. Zvláštne nebezpečenstvo číha na nositeľov šošoviek. „Kontaktné šošovky, bohužiaľ, spôsobujú vznik malých poranení na povrchu oka a ak sa baktéria dostane do ranky, môže vyvolať vážne problémy vrátane vredového ochorenia, ktoré sa môže skončiť slepotou,“ varuje lekár.

Odporúča, aby ľudia kontaktné šošovky radšej nechali doma. Vo vlhkom prostredí sa totž darí plesniam, chlamýdiám či akantamébam, ktoré vyvolávajú zápaly končiace sa aj zjazvením rohovky. Zápal sa môže objaviť aj niekoľko týždňov po pobyte vo vode.

4. More – podráždenie soľou

„Morská voda je relatívne čistá tekutina, jediné, čo je pre ľudské oko nepríjemné, je soľ. Po vypláchnutí očí vodou sa soľ vymyje a oči sa upokoja,“ hovorí lekár a dodáva, že krátkodobé plávanie s otvorenými očami nepredstavuje riziko.

Slzy, kortikoidy aj mrazená dreň

Okrem vypláchnutia vodou sú výbornou prvou pomocou pri podráždených očiach umelé slzy. „Takisto, ak ste alergik, je dobré mať od lekára preventívne predpísané kvapky, ktoré prvé nepríjemné príznaky utíšia a zabránia horšiemu ochoreniu,“ hovorí MUDr. Veselý. „Na častý letný zápal očných spojoviek je výborná kombinácia kortikoidných kvapiek na recept spolu s kvapkami proti alergii. Alergici by ich mali mať v zálohe,“ radí lekár. Ak ten, kto chronicky trpí alergickým zápalom spojoviek, vystaví oči morskej vode, podráždi ich ešte viac a vzniká začarovaný kruh. Oči podráždi aj opaľovací krém rozotretý po tvári, takže pozor na to, aby nestiekol zo spoteného čela.

RÝCHLA POMOC pri zápale spojoviek alebo pri začiatku alergickej nádchy: Ak nemáte lieky, umyte tvár studenou vodou a dajte si niečo studené, napríklad nanuk. „Nie krémový, lepšia je ovocná dreň. Rýchlo stiahne bolesť z očí, uľaví sa aj dýchacím cestám a prinosovým dutinám. Navyše máte chuťový zážitok,“ hovorí lekár.

Ako to pôsobí?

„Keď je sliznica podráždená, prekrví sa. Spojovka je sliznica, sliznice sú v ústnej dutine, v nose aj v prinosových dutinách. Keď dáte studený nanuk do úst, odkiaľ je blízko aj do nosa, aj k očiam, krvné cievky sa stiahnu. Tým ustúpi opuch, uľaví sa sliznici aj dýchaniu a zápal v očiach sa minimalizuje,“ vysvetľuje MUDr. Veselý. Dodáva, že nanuk nie je liek, ale len prvá pomoc. „Aj ja som alergik, mám to vyskúšané na vlastnej koži. Keď si zabudnem lieky a cítim, že je zle, dám si nanuk a o tri minúty sa mi uľaví aspoň na tri hodiny,“ prezrádza.