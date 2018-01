Neuveriteľné! Toto jedli hollywoodske hviezdy na galavečere odovzdávania ocenení Zlatý glóbus!

Filmové hviezdy si do jednej potrpia na líniu a tým pádom na to, čo vložia do úst. Aj odovzdávanie prestížnych ocenení je ostro sledované podujatie, kde sa celebrity chcú ukázať v tom najlepšom svetle. Potrpia si nielen na exkluzívne a originálne róby v ktorých túžia zažiariť, ale aj na samotné postavy, ktoré v róbach musia vyzerať čo najštíhlejšie, najzdravšie, prosto najatraktívnejšie.

Zdalo by sa, že do úst nevložia nič, čo by mohlo ich plány s dokonalou postavou nabúrať. No omyl! Pri pohľade na jedálny lístok servírovaných pochúťok počas Zlatých glóbusov sa nedá nevšimnúť dezert – creme brulee.

Šéfkuchár hotela The Beverly Hilton v Los Angeles, v ktorom prebehol 75. ročník slávnostného podujatia, pripravil lahodné pochúťky. Alberico Nunziata vymyslel trojchodové menu, ktoré bolo nielen delikátne, ale tiež úplne organické a bezgluténové. Hviezdy začali večeru šalátom so syrom burrata, čerstvo privezeným z Talianska, na vrchu posypaným upečenou tekvicou muškátovou, cherry paradajkami, olivami a pokvapkaný balzamikovým octom. Dielo bolo ozdobené fialovými cesnakovými kvetmi.

Hlavné jedlo pozostávalo z rizota s červenou repou, parmezánom a čerstvým filetom sea bassu. Vegetariánom pripravili rizoto s čiernymi hľuzovkami a hríbmi.

Na záver si hostia pochutili na creme brulee z lúhovanej kávy, potiahnutom čokoládovou krinolínou a zlatým popraškom.

Samotný šéfkuchár sa vyjadril: „Celebrity majú rôzne špecifické diéty a my im chceme ponúknuť úžasné jedlo, ktoré je aj zdravé. Vykreovali sme teda jedlo, ktoré je zdravé a dôverne známe, no nie fádne.“

