Neviete, ako začať? TOTO je 5 osvedčených tipov na chudnutie za rok 2017

Čo raňajkovať, čomu sa vyhnúť na obed a čím nahradiť v kuchyni cukor? Odpovede nna tieto otázky vás v roku 2017 najviac zaujali. Správne návyky si ponechajte a vykročte s nimi aj do nasledujúceho roku. Všetko máte pred sebou!

Kokosový olej roztápa kilá

Krásne vonia a pokojne ho môžete aj jesť. Dokonca vám tento druh oleja pomôže pri chudnutí. Ako? O účinkoch kokosového oleja sa toho popísalo už veľa. Viete, prečo ho zaradiť denne o vášho jedálnička? Budete prekvapené, ako pomôže v boji s kilami.

Poznáte silu kokosového oleja? TAKTO pomôže roztápať kilá navyše!

Naservírujte si zeleninu s vysokým obsahom vody

Bez veľkej dávky čerstvého ovocia a zeleniny sa chudnúť jednoducho nedá. Viete, ktorá má minimum kalórií? Aj pri výbere zeleniny siahajte v rámci redukčnej diéty po tej, ktorá obsahuje veľa vody. Zasýti a vašej postave neublíži, skôr naopak. Poďte vyhlásiť boj s kilami, od dnes budete zeleniny milovať oveľa viac!

Naservírujte si ju pri chudnutí: TOTO je zelenina, ktorá obsahuje najviac vody

3 chyby, vďaka ktorým stále priberáte

Dali ste si jasný záväzok, že tento krát už nad kilami vyhráte? Obmedzili ste nevhodné potraviny, začali športovať a nič sa nedeje? Skontrolujte si tanier počas obeda. Ak robíte niektorú z týchto 3 vecí, s vysnívanou postavou sa môžte rozlúčiť.

POZOR nato, čo obedujete: 3 chyby, ktoré môžu za to, že neustále priberáte!

Každý deň to isté jedlo

Skôr ako sa nazdáte je tu leto. Ak potrebujete schudnúť nejaké to kilo navyše je najvyšší čas začať. Počuli ste už o tom, že jesť každý deň to isté jedlo sa skutočne vypláca? Prezradíme vám, prečo je to efektívne.

Chcete konečne schudnúť? Jedzte každý deň to isté jedlo. Vieme prečo!

3 zdravé alternatívy cukru

Aj vy ste precitli a po dlhej zime zistili, že sa na vás nalepilo nejaké to kilo navyše? Ak ste do svojho jedálnička zaradili samé zdravé veci a navyše pridali pohyb, tlieskame. Čo však v prípade, že vás prepadne chuť na sladké, alebo neviete vypiť obľúbenú kávu bez cukru? Tomu rafinovanému sa určite oblúkom vyhnite. Siahnite po týchto alternatívach cukru, ktoré vašej postave neublížia.

Pri chudnutí je cukor tabu: 3 spôsoby, ako si osladiť život zdravšie a chutnejšie