Neviete sa ich zbaviť? 5 návykov, ktoré vám bránia v chudnutí!

Máte pocit, že ste pre svoju postavu a ideálnu váhu urobili maximum? Ak nie ste s výsledkom stále spokojná, možno treba odstrániť banálne chyby, ktoré podvedome robíte denne.

Jedlo v obývačke

Aj vy si jedlo vychutnávate, resp. Hádžete ho do seba pri inej činnosti? Majte prijímanie stravy ako rituál a venujte sa výlučne iba tejto činnosti. Jedlo jedzte za jedálenským stolom, nie pri sledovaní telky.

Nezdravé potraviny

Aj vy občas v potravinách neodoláte a prihodíte do košíka čokoládu či čipsy? S výhovorkou, že to je pre návštevu? Nezabudnite, to , čo doma nemáte to nezjete. Nekupujte to!

Nápoje

Neviete prísť na chuť vode či nesladeným čajom? Chyba! Hoci sa sladké džúsy a malinovky tvária na oko nevinne, na vašej postave sa ich konzumácia objaví skôr, ako si to možno uvedomíte!

Zobkanie

Nevidíte na ňom nič zlé? Ujedanie maličkostí, ktoré sa sa na vašom stole nachádzajú môžete v konečnom dôsledku viesť k väčšiemu kalorickému príjmu, ako si možno myslíte. Opatrne!

Pohyb

Nemusíte sa byť zrovna vrcholoví športovec. Stačí ak výťah vymeníte za schody a z autobusu vystúpite napríklad o zástavku skôr. Neverili by ste, že aj tento pohyb dokáže zázraky.

