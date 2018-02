TOTO ste vedeli? Za sexi chraplákom môže byť aj nebezpečný HPV vírus

Určite sa nikto nebude čudovať, keď po hlučnej zábave na druhý deň iba šepká. Hlasivky sú veľmi citlivý orgán a namáhanie znesú len do istej miery. Ak sú len „unavené“, ale inak zdravé, dostanú sa čoskoro do kondície. Stačí ich len nepreťažovať, dopriať si tichú domácnosť, nedráždiť ich napríklad cigaretovým dymom a suchým vzduchom. Ak však chrapot neprechádza ani tri týždne, mali by ste vyhľadať otorinolaryngológa alebo foniatra, ktorý sa vám poriadne pozrie do krku. Príčin môže byť viacero – od zápalu cez neurologické ochorenie až po nádor.

Hormóny

Hrubší, drsný a chrapľavý hlas môžu mať na svedomí aj hormóny – a nemáme na mysli iba prirodzené mutovanie mladých chlapcov, ale aj poruchy štítnej žľazy či nedostatok hormónu kôry nadobličky.

Nádor

Chrapotom sa môže prejaviť aj pomerne rozšírená rakovina hrtana – riziko, že sa zhubný proces zahryzne do krku, zvyšuje fajčenie a časté pitie tvrdého alkoholu. Je dobré takisto udržiavať svoje zuby v poriadku – aj baktérie z pokazeného chrupu vedia naštartovať zhubný proces. Chrapotom sa prejavujú aj rôzne alergické ochorenia či rakovina pľúc.

Papilomavírus

HPV vírus, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice aj genitálne bradavice, môže narobiť škody aj v krku. Dostane sa tam pri orálnom sexe. Chrapotom a pocitom cudzieho telesa v krku dajú o sebe vedieť výrastky na hlasivkách, ktoré sa musia odstraňovať.

Laryngitída

Zápal horných dýchacích ciest postihuje aj hlasivky – spôsobujú ho najčastejšie vírusy, ale aj baktérie. Zápal hrtana sprevádza chrapot, celková slabosť, ťažkosti s hovorením, niekedy až prechodná strata hlasu, bolesť krku, sťažené dýchanie spojené s pískaním. Opuch hrtana môže byť veľmi nebezpečný zvlášť u detí. Ako prvá pomoc poslúži mokrá plachta pri postieľke a otvorenie okien – chladný a vlhký vzduch pomôžu.

Chráňte si hlasivky