Nie je jazva ako jazva. Dá sa ich vôbec zbaviť?

Aký typ jazvy vás trápi?

Vypuklé jazvy, odborne hypertrofické, vznikajú napríklad po operačných zákrokoch. Vystupujú nad povrch kože a veľmi často sú aj bolestivé a svrbia. Nepríjemný je aj ich vzhľad, pretože majú červenú farbu, bývajú tvrdé a zhrubnuté. Tento typ jazvy vznikne nadmernou tvorbou obnovenej kože.

Ďalším typom sú atrofické, teda preliačené jazvy ktorých príčinou je nesprávne hojenie rany. Keď sa nevytvára dostatok nového kožného tkaniva vznikne jazva pod úrovňou kože okolo. Môže byť viditeľne tmavšia ako okolitá pokožka a vzniká napríklad po odstránení znamienka alebo ako následok akné.

Keloidné jazvy sú rovnako ako hypertrofické vypuklé, ale navyše aj prečnievajú cez ohraničenie rany. Svoju úlohu pri keloidných jazvách zohráva aj dedičnosť. Tento typ je najhorší zo spomínaných typov jaziev, pretože majú červenú až fialovú farbu, tvoria zhluky tkaniva a sú bolestivé.

Odstránenie jaziev

Čím skôr začnete jazvu riešiť, tým viac môžete ovplyvniť jej vzhľad. Bez ohľadu na to či ide o pooperačnú, reznú ranu alebo popáleninu, nové kožné tkanivo treba ošetrovať hneď ako sa rana zacelí. Pre správne hojenie je potrebná hydratácia a kyslík. Jazvu treba natierať gélom alebo masťou na to určenými a neprelepovať ju náplasťou ani obväzom. Vhodným prípravkom na jazvy je aj Akutol hydrogel, ktorý podporuje hojenie. So starými, alebo nevzhľadnými jazvami vám môže pomôcť hlavne dermatológ. Úplne odstrániť sa síce nedajú, ale za pomoci lasera je možné "zbrúsiť" vypuklú jazvu alebo okolie preliačenej, aby neboli až tak viditeľné.