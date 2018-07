Obsahujú dvanásť vitamínov, pomáhajú zvládať stres a sú výborným pomocníkom pri chudnutí. Viete o akom ovocí hovoríme?

Hľadáte najlepšiu cestu, ako sa zoštíhliť alebo si udržať líniu? Urobte správne rozhodnutie a nájdite pomocníkov v prírode. Ovocie a zelenina sú ideálnymi potravinami pre zdravý režim, pričom mnohé druhy pomáhajú priamo pri zhadzovaní kíl.

Chrumkavý plod plný zdravia

Staré mamy nám vtĺkali do hlavy, že jedno jablko denne a človek bude krásny aj zdravý. Túto nenápadnú vetičku by ste si mali dobre pamätať a pokojne ju šíriť ďalej, pretože je v nej skrytý obrovský kus pravdy. Jablko za to vďačí svojej bohatosti, ktorú do seba dostávame každým odhryznutím.

Začína to už šupkou, ktorej by ste nemali zbavovať. Je v nej významný podiel vitamínu C i flavonoidu kvercetínu, čo je dôležité pri boji proti rakovinovým bunkám. V jablku možno nájsť aj mnohé ďalšie vitamíny, pričom spolu je ich 13 a každý z nich má pre telo svoju moc. V celkovom meradle sa tieto plody označujú za regeneračných, čistiacich a proti chorobám bojujúcich pomocníkov pre náš organizmus. Pomáhajú tiež znižovať hladinu cholesterolu, udržiavať v chode naše trávenie a zlepšovať krvný obraz. A čo je dôležité? Popritom všetkom aj výborne chutia!

Schudnite s jablkom

Svojím obsahom sa jablká významne spájajú aj s chudnutím a hrajú mu do karát. Sú rozhodne lepšie ako sladkosti, pretože patria k ovociu, ktoré má nízky glykemický index, a tak nie sú takou sladkou zlobou ako napríklad hrozno alebo banán. Môžete ho skonzumovať hoci aj večer, pretože pomáha pretráveniu a zložka pektín vie okrem iného napomáhať spaľovaniu tukov. Ak si teda trochu zacvičíte, jablčná večera by pre vás nemala byť pohromou.

S jablkami sa spájajú aj rôzne diéty, pretože majú spomínaný čistiaci efekt pre telo. Vysoký obsah vody plus vláknina a vitamíny z nich robia ideálnu plodinu, na ktorej sa dá postaviť hoci aj niekoľkodňový detox. Jablká však výborne fungujú aj tak, že každý deň zjete okrem bežnej stravy minimálne jedno jablko, prípadne ním nahradíte raňajky a večeru. Prísnejšie diéty sa zameriavajú na ich zvýšený prísun a tie radikálne len na ich konzumáciu spojenú s nesladenými nápojmi. V každom prípade treba dodržiavať odporúčaný počet dní, aby ste telo celkom nevyšťavili a jablkami nenalomili svoje zdravie.

Jablkové tipy

Jablká sa dajú konzumovať surové - tie majú najbohatší obsah, no viete ich aj dusiť, variť, zapekať či vyrábať z nich pyré. Jablká sú výborné aj na odšťavovanie a mixovanie, takisto sa ľahko kombinujú s inými druhmi ovocia a zeleniny, dokonca aj s mäsom. Veľmi známy je aj jablčný ocot, ktorý je samostatným pomocníkom pri chudnutí.