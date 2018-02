Patrikovi Hermanovi sa zdôverila žena, ktorej zachránila život jednoduchá vec. NEVERIL vlastným očiam

Patrik Herman nedávno spôsobil svojím statusom na facebooku poriadne zemestrasenie. Otvorene totiž prehovoril o laxnom prístupe niektorých kompetentných, ktorí majú v rukách rozhodnutie o tom, aby každý človek podstúpil test na skryté krvácanie do stolice. Jednoduchý test, ktorý sa dá urobiť v pohodlí domova j síce dostupný a poisťovne ho preplácajú, nie každý človek však o ňom vie a mnohí netušia, kde ho môžu dostať. Nie každý obvodný lekár takisto upozorní pacienta, že má na test nárok. Test dokáže včas odhaliť rakovinu hrubého čreva a konečníka, takže zachraňuje životy. Štát sa ale nestará o to, aby sme boli sledovaní systematicky. "Prevenciou zachytená rakovina v skorom štádiu a jej liečba je síce lacnejšia, ale mŕtvy pacient je ešte lacnejší!," opísal ostro filozofiu niektorých úradníkov Patrik Herman.

Nanútila jej ho

Moderátor vyzval ľudí, aby mu napísali vlastné príbehy, ktoré by presvedčili všetkých "všemocných", že test má zmysel. O niektoré sa s nami podelil. Zvlášť silná je neuveriteľná skúsenosť Martiny F (celé meno máme v redakcii).

"Ahoj Patrik, pred vyše rokom a pol som prekonala rakovinu hrubého čreva a obličky. Pri preventívnej prehliadke mi sestrička nanútila test na okultné krvácanie. Píšem nanútila, lebo som ho najprv odmietla s úsmevom, že ešte mám čas. Mala som 45 rokov. Ale na prehováranie som si ho vzala a urobila. A potom sa už spustil kolobeh udalostí - test vyšiel pozitívny, nasledovala kolonoskopia v Trnave, ďalšia už v Národnom onkologickom ústave Bratislava s výsledkom rakovina hrubého čreva," píše pani Martina.

To ale nebolo všetko: "Predoperačné vyšetrenia ukázali, že mám ďalší nádor na obličke. Potom už bola samotná operácia, ktorá dopadla úspešne, časť čreva je preč, jedna oblička tiež, ale to je nič proti pocitu, že som sa vrátila späť do života. Toto všetko sa udialo behom štyroch mesiacov, potom pár mesiacov péenka a návrat do práce. Všetko sa udialo rýchlo, že v tom šoku som nemala čas si uvedomovať, aké vážne ochorenie mám."

Dnes má pani Martina 47 rokov a je vyše roka a pol operácii. "Chodím na pravidelné prehliadky do NOÚ Klenová, žijem svoj život ďalej ale zrazu si uvedomujem aký je život drahý a vzácny. Keby nebolo sestričky, ktorá mi vtedy test nanútila, tak v tomto období by som už mala metastázy. Ten test mi zachránil život. Odhalil nielen rakovinu hrubého čreva ale na základe nej mi objavili nádor na obličke. Čiže záchrana dvojnasobná," uzavrela svoj príbeh.

V Rakúsku až domov

Jeden list na ukážku, ako to môže fungovať.

"Dlhé roky žijeme v Rakúsku, ale ja stále pracujem v Bratislave. Napriek tomu nám na záchyt a prevenciu pravidelne v ročných intervaloch posielajú na meno každému občanovi po 40tke odberovú sadu. Doručená je priamo do poštovej schránky i s navigáciou, "čo s tým". Podľa rajónneho všeobecného lekára. Hradené poisťovňou. Dobrovoľne, žiaden tlak, či povinnosť. To je prevencia. Držím palce Roland W."

Neponúkli mu ho

A na záver smutný príbeh z našich končín: "Milý Patrik veľká vďaka že bojujete za niečo veľmi dôležité a pripájam sa k vám. Mne na túto zákernú chorobu pred rokom umrel päťdesiatšesťročný manžel, pretože napriek tomu že nemal dobré výsledky, nebolo mu toto vyšetrenie ponúknuté. Som bývalá zdravotná sestra a viem že prevencia mnohým ľuďom zachránila život alebo aspoň predĺžila. Zdieľam váš príspevok na fb. Verím, že vás ľudia podporia. S pozdravom Miroslava P."

Opýtajte sa na test vášho lekára.