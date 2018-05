Pekné, zdravé, LACNÉ! Inšpirujte sa kvetinovými receptami! Poradíme vám, ktoré záhradné a lúčne kvety môžete zjesť

Pri každej redukčnej diéte je dôležité oklamať mozog. Aby mal pocit, že dostáva všetkého dosť a nie je nútený hladovať. Existuje na to viacero trikov. Používať malé taniere, aby sa porcia zdala väčšia. Všetko krájať na malé kúsky, keď sa načechrajú, opäť to vyzerá, že máte riadnu kopu jedla. Hlavný chod treba „vypchať“ rukolou, listami šalátu, strúhanou mrkvou, klíčkami… Budete to jesť oveľa dlhšie. A v neposlednom rade pridajte ku každej porcii dávku kvetov. Dodajú vlákninu, vitamíny a minerály a ako bonus krásu.

Rozkvitnutý tanier

Čudovali by ste sa, čo všetko môžete práve teraz zjesť. Podbeľ, púpavy, pastiersku kapsičku, čakanku, orgován, čerešňové a jabloňové kvety, žihľavu, sedmokrásky, fialky, sirôtky, kapucínky, dokonca aj tulipány. Môžete nimi posypať akýkoľvek zeleninový šalát, rizoto, cestoviny, syrové taniere aj diétne dezerty.

Dobrý tip: Dajte si na chlieb pastiersku kapsičku. Chutí ako kaleráb.

Púpavové kapary aj zmrzlina

Každý vie, že z púpavy sa dá spraviť med. Žltá kráska má však oveľa všestrannejšie využitie. Nasekané listy patria do šalátu a omelety. Ak vám prekáža horkosť, nechajte ich aspoň hodinu vymočiť v studenej vode.

Kvety môžete využiť na sorbet. Varte hodinu iba žlté lístky, asi 200 gramov, v litri vody a nechajte deň v chlade odstáť. Kvety sceďte a dobre vyžmýkajte a v zohriatom výluhu rozpustite 50 g hnedého cukru. Pridajte po 100 ml citrónovej a pomarančovej šťavy a dajte zmraziť. Pred podávaním rozrušte tyčovým mixérom na kryštály.

Z púpavových pukov si určite spravte falošné kapary. Potrebujete pevné, celkom zatvorené púčiky, z ktorých ešte nevytŕčajú žlté lístky.

Ako na to: Asi 200 g dobre umytých púčikov dajte do malého zaváraninového pohárika a priebežne zasypávajte jednou až dvoma čajovými lyžičkami soli. Nechajte deň a noc stáť, občas potraste. Potom uvarte 150 ml vody s 50 ml octu a zalejte. Uzavreté poháriky ponorte do troch štvrtín do hrnca s vodou a keď zovrie, dvadsať minút sterilizujte.

Plnené tulipány a tekutý orgován

Chemicky neošetrené ešte nerozkvitnuté tulipány naplňte jemným syrom, mascaropone, tvarohom a ochuťte buď naslano (bylinky, cesnak, koreniny…), alebo nasladko (javorový sirup, stévia, med…)

Na orgovánový šejk rozmixujte 1 banán v 200 ml mlieka a pridajte hrsť orgovánových kvietkov. Jemne ešte premixujte, aby ste kvety nerozbili a podávajte s ľadom. Na ozdobenie pridajte ešte zopár kvietkov.

DOBRÝ TIP: Orgován môžete pridať aj do dezertu, jogurt, alebo miláčika.

Tempura zo žihľavy

Žihľava je zázrak. Môžete pridávať do špenátu, polievok, omelety, suflé, ,zdravý je žihľavový čaj. Viete ako ju zbaviť pŕhlenia? Žiadna horúca voda, chĺpky treba rozrušiť mechanicky, poriadnym posekaním a miesením.

Rozkvitnutá žihľava: Potrebujete mladé výhonky, ktoré namáčate v cestíčku. To pripravíte z 3 PL hladkej múky, 20 ml ľadovej vody a zo štipky soli. Nechajte ho pol hodiny v chladničke, potom pridajte kocku ľadu a rýchle namáčajte pŕhľavy.

Rozkvitnutý pohár

Kvety použite aj do nápojov. Do krčaha dajte ľad, nakrájané citróny, pomaranče, limety či iné obľúbené ovocie. Cukor vynechajte, namiesto neho použite kvety bazy, fialky, orgovánu alebo levandule.

Pozrite si fotogalériu TU!

FOTO VNÚTRI: Zdevastovaná Dara Rolins priznala krízu. Na záver dňa potrebovala niečo na povzbudenie

Brigitte Macronová otvorene poľutovala Trumpovu manželku: Nemôže si ani...

Hana Gregorová neprestáva provokovať. Posledná DRZOSŤ ju však môže stáť veľa peňazí

Zbierajte hubu abstinentov! Upraví vám krvný cukor, cholesterol aj krvný tlak. S alkoholom však účinkuje ako antabus!

Špargľu môžete aj vypiť: Ak chcete schudnúť a omladnúť, zaraďte do jedálneho lístka práve toto zeleninové smoothie

Do roka vznikne takmer tisíc nových parfumov! To sú tri voňavky denne. Ktoré z nich sa oplatí kúpiť?

Namiešajte si doma Poison, Diorissimo, Opium alebo Chanel. Nie je to zložité a hlavne vás to vyjde oveľa lacnejšie

Chcete voňavé nohy? Vyskúšajte vanilkové ponožky, topánky s vôňou cukrovej vaty a pančuchy s feromónmi

Soňa Müllerová opäť zatienila všetky ženy. Tieto kúsky by ste mali mať v skrini aj vy

Zázračná huba Reishi: Podporuje imunitu a bojuje aj proti Alzheimerovi!