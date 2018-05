Ploché brucho do plaviek: S týmito drinkami sa prepijete k vytúženým krivkám!

Leto prišlo tentoraz raketovou rýchlosťou a vás chytila panika, čo so zimnou nádielkou nadbytočných kilogramov? Zázraky sa síce asi neudejú a bez športu a úpravy jedálneho lístka sa k postave fitnessky nedopracujete, ale v expresnom ladení formy vám pomôžu tieto nápoje.

Chrenový drink na odbúranie brušného tuku

Ingrediencie:

125 gramov chrenu

3 citróny (pred použitím ich umiestnite na 10 minút do nádoby naplnenej vodou s 1 lyžicou octu – takto citróny zbavíte pesticídov)

3 lyžice medu

Príprava:

Vložte chren do mixéra a dobre rozmixujte. Potom pridajte citróny nakrájané na kolieska aj s kôrkou. Predtým z nich odstráňte kôstky. Opäť rozmixujte, kým nezískate homogénnu zmes. Pridajte 3 lyžice medu a znova všetko premiešajte. Nápoj prelejte do sklenenej nádoby a vložte do chladničky.

Užívanie:

Pite 1 lyžicu zmesi 2x denne po dobu 3 týždňov.

Špenátový drink na ploché brucho

Ingrediencie:

1 citrón bez kôry

1 hrsť špenátu

1 pohár vody (2 dcl)

1 malý kúsok zázvoru približne 2 cm dlhý

Príprava:

Je ľahká a rýchla - vložte všetky suroviny do mixéra a dobre ich rozmixujte.

Užívanie:

Tento džús pite každé ráno na prázdny žalúdok, minimálne 30 minút pred raňajkami.

